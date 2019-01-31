  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Fransa'da eylemcilere ceza geliyor

Fransa'da eylemcilere ceza geliyor

Ulusal Mecliste eylemcilere karşı sert cezalar öngören yasa tasarısı kapsamında gösterilerde "maske" takanlara bir yıl hapis ve 15 bin avro para cezasına izin veren madde kabul edildi.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 31-01-2019 22:36 - Güncelleme: 31-01-2019 22:36

Fransa Ulusal Meclisi, eylemcilere karşı sert cezalar öngören yasa tasarısı kapsamında gösterilerde "maske" takan protestoculara bir yıl hapis ve 15 bin avro para cezasına izin veren maddeyi onayladı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi oylanan maddeye destek verirken, sol partiler maddeye etkisiz olduğu ve özgürlükleri kısıtladığı gerekçesiyle muhalefet etti.

Maddeye göre, gösterilerde "maske" takarak gerekçesiz şekilde yüzünü gizleyen eylemcilere bir yıl hapis ve 15 bin avro para cezası verilecek.

Ulusal Meclis ayrıca valilerin tehdit oluşturanların eylemlere katılmasını yasaklamasına izin veren maddeyi de onayladı. Yasağa rağmen eyleme katılanların 6 ay hapis cezası ve 7 bin 500 avro para cezasına çarptırılacağı ifade edildi. Eylem yasağı getirilen bu kişilerin tüm bilgilerinin bir listede yer alacağı belirtildi.

Hapis, para cezası ve gösteri yasağına izin veren maddelerin de yer aldığı ve eylemcilere sert cezaları getirmeyi öngören yasa tasarısı Mecliste tartışılıyor ve bu düzenlemenin gelecek hafta oylanması bekleniyor.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Fransa'da eylemcilere ceza geliyor haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro