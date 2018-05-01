Fransa sokakları karıştı: 1 Mayıs'ta büyük olaylar!

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 1 Mayıs yürüyüşünde kalabalığa karışan maskeli grubun mağazalara saldırması sonucu olaylar çıktı.

Fransa sokakları karıştı: 1 Mayıs'ta büyük olaylar!

Başkent Paris'te sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği 1 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde, Bastille Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, İtalya Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

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Fransa sokakları karıştı: 1 Mayıs'ta büyük olaylar!

TAŞ VE MOLOTOFLA SALDIRDILAR: Yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğundaki yürüyüş güzergahının başlarında kontrolden çıkan bir grup, çevredeki mağazalara ve restoranlara şişe, taş ve molotof kokteylleri ile saldırdı.

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Fransa sokakları karıştı: 1 Mayıs'ta büyük olaylar!

SOKAKLAR KARIŞTI: Bir dükkana molotof kokteyli ile saldıran maskeli göstericiler, burada yağma girişiminde bulunurken, aynı sokak üzerindeki bir otomobil bayisi ve bir sürücü kursunu da ateşe verdi.

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Fransa sokakları karıştı: 1 Mayıs'ta büyük olaylar!

200 GÖZALTI: Paris Emniyet Müdürlüğü, yürüyüşe organizasyon komitesi korteji dahilinde 20 bin, kortej dışında ise 14 bin 500 kişinin katıldığını, bin 200 maskeli holiganın etkisiz hale getirildiğini ve 200'ünün gözaltına alındığını duyurdu.

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