Fransa lideri Macron 'gay' mi yoksa 'jigolo' mu? Bomba açıklama...

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 43, eşi Brigitte Macron ise 67 yaşında... Böyle olunca Fransız erkeklerinin aklına yıllardır "Başkanımız gay mi yoksa jigolo mu?" soruları geldi durdu. Macron, o soruya hem de Fransa’nın en ünlü gay dergisi “Tetu”de cevap verdi. First lady Brigitte Macron'un kahvaltı masası cevabı ise en az Macron'un cevabı kadar olay... İşte Ertuğrul Özkök'ün köşesinden derlediklerimiz...
Fransa’nın yeni first lady’si Brigitte Macron “Sabah kahvaltınızı eşinizle mi yaparsınız?” sorusuna şu cevabı verdi: “Evet kahvaltı masasına birlikte otururuz...”
Bayan Macron'a ikinci soru “Kahvaltınız nasıl geçer?” şeklinde oldu... O da şu cevabı verdi: “Şöyle geçer: Ben masaya yüzümdeki kırışıklarla otururum, o ise taptaze gergin bir suratla...”
Economist dergisinin çıkardığı kültür ve sanat dergisi “1843” son sayısının kapağına Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’ın eşi Brigitte Macron’u koydu. Fransa Cumhurbaşkanı 43 yaşında... Eşi ise 67... Kocasını cumhurbaşkanlığına aday olmaya o ikna etmiş.
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