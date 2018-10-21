Fransa lideri Macron 'gay' mi yoksa 'jigolo' mu? Bomba açıklama...

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 43, eşi Brigitte Macron ise 67 yaşında... Böyle olunca Fransız erkeklerinin aklına yıllardır "Başkanımız gay mi yoksa jigolo mu?" soruları geldi durdu. Macron, o soruya hem de Fransa’nın en ünlü gay dergisi “Tetu”de cevap verdi. First lady Brigitte Macron'un kahvaltı masası cevabı ise en az Macron'un cevabı kadar olay... İşte Ertuğrul Özkök'ün köşesinden derlediklerimiz...