Fransa kararını verdi! ABD ile Suriye'yi vuracak mı işte açıklama

SURİYE'yi vurmak için hazırlık yapan ABD saflarını netleştiriyor. İngiltere bizzat ABD ile Suriye'yi vurmaya hazırlanırken BM'de Washington'un peşine takılan Fransa düne kadar çekimserdi. Bugün gelen son dakika haberlere bakılacak olursa Fransa da savaşa dahil oluyor.

Açıklama bizzat Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan geldi. Macron, "Suriye'nin kimyasal silah kullandığına dair kanıtlar var. Kanıtlar doğrulanırsa Suriye'ye saldırı kararı verilecek" dedi. Bu açıklama da Fransa'nın ABD ile birlikte Suriye'yi vurmaya hazırlandığı şeklinde yorumlandı.

MACRON DÜN FARKLI ŞEYLER SÖYLÜYORDU

Macron, Suriye'ye askeri müdahale konusunda dün "Bu, Fransa’nın hiçbir zaman önceliği olmadı ve hiçbir zaman olmayacak” demişti. Macron ABD ve İngiltere'ye tam destek vereceklerini belirtip şunları söylemişti:



-"Tüm müttefiklerimizle, özellikle ABD ve İngiltere ile teknik ve stratejik bilgi alışverişi devam ettireceğiz ve (Suriye konusunda) gelecek günlerde kararımızı açıklayacağız".

Türkiye hangi tarafta? Amerika ve Rusya'yı destekleyen ülkeler HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN