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Fransa kararını verdi! ABD ile Suriye'yi vuracak mı işte açıklama

Fransa kararını verdi! ABD ile Suriye'yi vuracak mı işte açıklama

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün yaptığı açıklamada "Suriye'ye vurmayı' düşünmediklerini söylemişti. Anlaşılan o ki Fransa kararını değiştirmiş. Bugün gelen son dakika açıklamada Macron 'Kanıtlar doğrulanırsa Suriye'ye saldırı kararı verilecek' dedi.

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Eklenme Tarihi: 12-04-2018 14:25 - Güncelleme: 12-04-2018 14:25

SURİYE'yi vurmak için hazırlık yapan ABD saflarını netleştiriyor. İngiltere bizzat ABD ile Suriye'yi vurmaya hazırlanırken BM'de Washington'un peşine takılan Fransa düne kadar çekimserdi. Bugün gelen son dakika haberlere bakılacak olursa Fransa da savaşa dahil oluyor. 

Açıklama bizzat Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan geldi. Macron, "Suriye'nin kimyasal silah kullandığına dair kanıtlar var. Kanıtlar doğrulanırsa Suriye'ye saldırı kararı verilecek" dedi. Bu açıklama da Fransa'nın ABD ile birlikte Suriye'yi vurmaya hazırlandığı şeklinde yorumlandı.

MACRON DÜN FARKLI ŞEYLER SÖYLÜYORDU

Macron, Suriye'ye askeri müdahale konusunda dün  "Bu, Fransa’nın hiçbir zaman önceliği olmadı ve hiçbir zaman olmayacak” demişti. Macron ABD ve İngiltere'ye tam destek vereceklerini belirtip şunları söylemişti:

-"Tüm müttefiklerimizle, özellikle ABD ve İngiltere ile teknik ve stratejik bilgi alışverişi devam ettireceğiz ve (Suriye konusunda) gelecek günlerde kararımızı açıklayacağız".

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 12 Nisan 2018 16:10 EMPERYALİST İŞGAL VE SAVAŞA ORTAK OLMAK FELAKET GETİRİR..

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