Fransa eski Cumhurbaşkanı Sarkozy gözaltında!

Sarkozy'nin seçim kampanyasının finansmanıyla ilgili bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.

Reuters'ın son dakika olarak duyurduğu habere göre; Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy gözaltına alındı. Sarkozy'nin seçim kampanyasının finansmanıyla ilgili bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.

Nicolas Sarkozy, 2007’de seçim kampanyasının finansmanına yönelik kuşkular nedeniyle gözaltına alındı. Libya bağlantılı finansman konusunda ilk kez sorgulanan Sarkozy’nin gerekli görülmesi halinde 48 saate kadar gözaltında tutulabileceği belirtiliyor.

YAYIMLANAN BELGE ATEŞLERDİ: Sarkozy’nin zaferle çıktığı 2007’deki seçim kampanyasında Libya’nın rolüne ve olası kural dışılıklara yönelik ilk soruşturmayı 2012’de yayımlanan bir belge ateşlemişti. İlk soruşturma ise 2013’te başlatılmıştı. 2016’da da Ziad Takieddine adında bir aracı, 2006 sonu ile 2007 başı arasında Trablus’tan Paris’e 5 milyon Euro nakit para taşıdığını teyit etti. Bu paranın, önce dönemin İçişleri Bakanı Claude Gueant’a ardından Sarkozy’ye iletildiği de aynı aracı tarafından açıklandı.

SARKOZY'NİN ETRAFINDAKİ ÇEMBER DARALDI

Takieddine tarafından yapılan açıklamalar, 2012’de o dönem Libya askeri istihbarat biriminin başındaki Abdallah Senouissi’nin beyanları ve dönemin Petrol Bakanı Choukri Ghanem’in notlarıyla örtüştüğünden Sarkozy’nin etrafındaki çember de iyiden iyiye daraldı.