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Fransa eski Cumhurbaşkanı Sarkozy gözaltında!

Fransa eski Cumhurbaşkanı Sarkozy gözaltında!

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2007 seçim kampanyasının finansmanıyla ilgili bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı... Gözaltının Muammer Kaddafi ile ilgisi ne?..

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Eklenme Tarihi: 20-03-2018 10:35 - Güncelleme: 20-03-2018 11:22

FRANSA eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy gözaltına alındı. Sarkozy'nin seçim kampanyasının finansmanıyla ilgili bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi. Fransa medyası, Sarkozy'nin gözaltına alınmasına linç edilerek öldürülen Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'den aldığı milyonlarca euronun neden olduğunu yazdı.

48 SAAT GÖZALTINDA KALACAK: Nicolas Sarkozy, 2007’de seçim kampanyasının finansmanına yönelik kuşkular nedeniyle gözaltına alındı. Libya bağlantılı finansman konusunda ilk kez sorgulanan Sarkozy’nin gerekli görülmesi halinde 48 saate kadar gözaltında tutulabileceği belirtiliyor.

KADDAFİ'DEN MİLYONLARCA EURO ALDI: Nicolas Sarkozy, 2007'de yürüttüğü seçim kampanyasının finansmanı için linç edilerek öldürülen Libya lideri Muammer Kaddafi'den milyonlarca euro aldığı iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

YAYIMLANAN BELGE ATEŞLEDİ: Sarkozy’nin zaferle çıktığı 2007’deki seçim kampanyasında Libya’nın rolüne ve olası kural dışılıklara yönelik ilk soruşturmayı 2012’de yayımlanan bir belge ateşlemişti. İlk soruşturma ise 2013’te başlatılmıştı. 2016’da da Ziad Takieddine adında bir aracı, 2006 sonu ile 2007 başı arasında Trablus’tan Paris’e 5 milyon Euro nakit para taşıdığını teyit etti. Bu paranın, önce dönemin İçişleri Bakanı Claude Gueant’a ardından Sarkozy’ye iletildiği de aynı aracı tarafından açıklandı.

SARKOZY'NİN ETRAFINDAKİ ÇEMBER DARALDI: Takieddine tarafından yapılan açıklamalar, 2012’de o dönem Libya askeri istihbarat biriminin başındaki Abdallah Senouissi’nin beyanları ve dönemin Petrol Bakanı Choukri Ghanem’in notlarıyla örtüştüğünden Sarkozy’nin etrafındaki çember de iyiden iyiye daraldı.

SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ

Soruşturmanın son aşamalarında yolsuzlukla mücadele birimleri, çok sayıda tanığa dayandırdıkları bilgiler ışığında, nakit paranın Sarkozy’nin seçim kampanyasında nasıl kullanıldığına yönelik detaylı bir raporu ilgili birimlere ilettiler.Sarkozy’nin gözaltına alınması yetkililerin daha detaylı, somut ve yeni bilgilere de ulaştığının göstergesi olarak algılanıyor. Sarkozy, şu ana kadar seçim kampanyasına ilişkin suçlamaları reddetmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR18 YORUM

  • Mutlu 20 Mart 2018 11:45 Sarko o neydi be karılar mankenler. Bizde bir söz var ne oldum demicen ne olacağın dicen.

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