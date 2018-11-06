Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a suikast girişimi

Fransa İstihbaratı, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a suikast planlayan altı kişiyi gözaltına aldıklarını duyurdu. Fransa İstihbaratı yapılan soruşturma kapsamında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a suikast girişimi planlayan altı kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Fransız medyasının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı son dakika haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a suikast planladıkları gerekçesiyle aşırı sağcı altı kişinin yakalandığını duyurdu.

Fransa merkezli BFM TV, Fransız güvenlik güçlerinin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a suikast planlayan 6 kişiyi gözaltına aldığını aktardı. BFM TV'nin aktardığına göre Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u hedef alan bir suikast planına ilişkin ön soruşturma kapsamında 6 kişi yakalandı.

Soruşturmaya yakın bir kaynak, söz konusu 6 kişinin Macron'a yönelik 'şiddet eylemi' planı hazırladığı gerekçesiyle gözaltına alındığını söyledi. Fransız televizyonu BFM, tutuklanan altı kişinin aşırı sağ eğilimde olduğu iddiasına yer verdi.