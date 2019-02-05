Fransa, Apple ile rekor fiyata anlaştı

Apple, geçmişe dönük beyan etmediği vergileri ödemek için Fransa ile anlaştı. Anlaşma doğrultusunda dünya devi şirket, ülkeye 500 milyon euro ödeme gerçekleştirdi.

Fransa basınını herhangi bilgi aktarımı yapmayan yetkililer, Apple tarafından ödenen verginin miktarı konusunda sessiz kalmayı tercih etti.

Apple'den yapılan açıklamada ise, "Fransız vergi makamları kısa süre önce şirketin Fransız hesapları üzerinden çok yıllı bir denetim gerçekleştirdi ve bu düzenleme kamu hesaplarımızda bilgilendirilecek" ifadeleri kullanıldı.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, aralık ayında yaptığı açıklamada, Google, Apple, Facebook, Amazon gibi şirketlerin Fransa'daki gelirleri üzerinden 1 Ocak 2019 itibarıyla vergilendirileceğini söylemişti.

Google, Apple, Facebook ve Amazon gibi şirketler, Avrupa kamuoyunda, gelirlerini, elde ettikleri ülkede değil de daha düşük vergi ödeyebildikleri ülkede beyan ettikleri için eleştiriliyor.