Fox'un Yasak Elma dizisi izleyiciyi çileden çıkardı eşi benzeri yok!

Fox TV'nin yeni dizisi Yasak Elma, izleyici tarafından çok sevildi. Bu sevgi reyting sonuçlarına da yansıdı ve yayınlandığı pazartesi günleri hayli olumlu sonuçlar alıyor. Ancak Yasak Elma dizisinde bir olay izleyici fena halde sinirlendirmiş durumda...

FOX TV'nin yeni dizisi Yasak Elma, büyük bir sürpriz yaptı ve gelir gelmez reyting sonuçlarında ilk 5'i gördü. Bu kadar çabuk yükselmesi ve sevilmesi beklenmeyen dizide yaşanacak gelişmeler merak ediliyor. Evet, Yasak Elma sevildi sevilmesine ancak öyle bir detay var ki izleyici çıldırdı. Yasak Elma böyle giderse kendi kuyusunu kendisi kazmış olacak. Twitter

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Ender ve Halit karakterinin sıkıntılı evlilikleri ve birbirleri arkasından çevirdiklerini konu alan Yasak Elma, adından da anlaşıldığı üzere gizli saklı bir takım ilişkileri konu alıyor. Bildiğiniz üzere her dizinin özel sosyal kanalları var ve izleyici buralardan dizileri takip ediyorlar. Ancak Yasak Elma dizisinin Youtube sayfasında akıllara durgunluk veren bir olay yaşanıyor ve tüm uyarılara rağmen yaşanmaya devam ediyor. Sayfa adminin kafası hayli karışık olsa gerek... Twitter

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İZLEYİCİDEN UYARI ÜZERİNE UYARI GELDİ AMA; Yasak Elma'nın Youtube ağında diziden özel anlar paylaşılıyor. Ancak çok cidid bir sıkıntı var. O da dizideki karakterilerin adlarının sürekli olarak yanlış yazılması. Eda Ece'nin canlandırdığı Yıldız karakterinin adının video da Yeliz yazılması gibi. Bitti mi bitmedi... Twitter

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