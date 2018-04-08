Fox Yaparsın Aşkım'da şok 'Kocamın yanında onu da yatağa alıyorum'

FOX TV'nin sevilen yarışma programı, tüm final iddialarına rağmen yoluna devam ediyor. Daha önce farklı bir adla aynı formatta izlediğimiz İlker Ayrık, Fox TV'de de kendini sevdirmeye devam ediyor. Ancak FOX TV'nin izleyicinin merakla beklediği yarışma programı Yaparsın Aşkım'da Çarşamba günü yapılacak bir itiraf herkesi şoke edecek.
Yaparsın Aşkım'ım 11 Nisan Çarşamba günü yayınlanacak bölümünde bir yarışmacı öyle bir itiraf yapıyor ki İlker Ayrık başta olmak üzere stüdya şaşıp kalıyor. Yaşanacakları Mesut Yar köşesinden duyurdu.
İşte Mesut Yar'ın o yazısı 'FOX’un yarışması “Yaparsın Aşkım”a bu hafta Fulya ve Oğuzhan Zorlu isimli bir çift katılacak. Henüz altı aylık evli olan Zorlu çifti, Fulya’nın garip uyuma şekliyle izleyenleri eminim ki çok şaşırtacak...
Saç kurutma makinesini yatakta çalıştırarak uyuyabildiğini söyleyen Fulya ve bu nedenle aylardır uykusuz kaldığını söyleyen eşi Oğuzhan’ın yaşadıkları programın sunucusu İlker Ayrık’ı da şoke edecek...
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