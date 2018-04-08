Fox Yaparsın Aşkım'da şok 'Kocamın yanında onu da yatağa alıyorum'

FOX TV'nin izleyici tarafından sevilen yarışması Yaparsın Aşkım'ın 11 Nisan Çarşamba yayınlanan 18.yeni bölümünde Fulya isimli yarışamacıdan gelen itiraf herkesi şoke edecek.

Fox Yaparsın Aşkım'da şok 'Kocamın yanında onu da yatağa alıyorum'

FOX TV'nin sevilen yarışma programı, tüm final iddialarına rağmen yoluna devam ediyor. Daha önce farklı bir adla aynı formatta izlediğimiz İlker Ayrık, Fox TV'de de kendini sevdirmeye devam ediyor. Ancak FOX TV'nin izleyicinin merakla beklediği yarışma programı Yaparsın Aşkım'da Çarşamba günü yapılacak bir itiraf herkesi şoke edecek.

16
Fox Yaparsın Aşkım'da şok 'Kocamın yanında onu da yatağa alıyorum'

Yaparsın Aşkım'ım 11 Nisan Çarşamba günü yayınlanacak bölümünde bir yarışmacı öyle bir itiraf yapıyor ki İlker Ayrık başta olmak üzere stüdya şaşıp kalıyor. Yaşanacakları Mesut Yar köşesinden duyurdu.

26
Fox Yaparsın Aşkım'da şok 'Kocamın yanında onu da yatağa alıyorum'

İşte Mesut Yar'ın o yazısı 'FOX’un yarışması “Yaparsın Aşkım”a bu hafta Fulya ve Oğuzhan Zorlu isimli bir çift katılacak. Henüz altı aylık evli olan Zorlu çifti, Fulya’nın garip uyuma şekliyle izleyenleri eminim ki çok şaşırtacak...

36
Fox Yaparsın Aşkım'da şok 'Kocamın yanında onu da yatağa alıyorum'

Saç kurutma makinesini yatakta çalıştırarak uyuyabildiğini söyleyen Fulya ve bu nedenle aylardır uykusuz kaldığını söyleyen eşi Oğuzhan’ın yaşadıkları programın sunucusu İlker Ayrık’ı da şoke edecek...

46
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro