Fox TV'nin reyting rekortmeni dizisine final oyuncusu açıkladı

Bağlı olduğu Amerikan kuruluşu satıldıktan sonra birçok yapımına final yaptıran FOX TV'nin bir yapımına daha final yaptıracağı iddia ediliyor. İddiaların nedeni ise dizininn oyuncularından birinin yaptığı açıklama. Peki final yapacak Fox TV dizisi hangisi?

Fox TV'nin reyting rekortmeni dizisine final oyuncusu açıkladı

Gün geçmiyor ki Fox TV'den herhangi bir final haberi gelmesin. Peş peşe birçok dizisini ve televizyon programına final yaptıran Fox TV'den beklenmeyen bir hamle değil herhangi bir dizisinin final yapması. Ancak bu sefer iddiaların kaynağı kanal değil, bizzat dizinin oyuncusundan. Peki Fox TV'nin hangi dizisi final yapacak...

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Fox TV'nin reyting rekortmeni dizisine final oyuncusu açıkladı

Bildiğiniz üzere Fox TV kısa bir süre önce uzun süredir ekranlarda yer alan ve bir dönem reytinglerin zirvesinden inmeyen Kalbimdeki Deniz'e final yaptırmıştı. Önceki gün ise yine reytinglerde başı çeken Şevkat Yerimdar dizisinin 30 Mart tarihinde final yapacağı açıklanmıştı.

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Fox TV'nin reyting rekortmeni dizisine final oyuncusu açıkladı

Ancak bu kez final haberinin kaynağı kanal değil, dizinin oyuncusunun ta kendisi. Sevilen ve reytinglerde her daim üst sıralarda yer alan dizinin oyuncusu öyle bir paylaşım yaptı ki kafalar allak bullak oldu. Peki Fox TV'nin hangi dizisi final yapacak?

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Fox TV'nin reyting rekortmeni dizisine final oyuncusu açıkladı

Yayınlandığı ilk günden beri hatrı sayılır bir izleyici kitlesine ulaşmayı başaran Kadın final mi yapıyor? Final bölümü ne zaman? soruları şu an sıkça soruluyor ve merak ediliyor. Bunun sebebi de dizide Bahar karakterini canlandıran başrol oyuncusu Özge Özpirinçci'nin paylaşımı oldu.

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