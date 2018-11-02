Fox TV'nin o dizisiyle ilgili şoke eden karar kimse bunu beklemiyordu

Kadın, Savaşçı, Yasak Elma ve Bizim Hikaye gibi birçok başarılı projeye imza atan FOX TV'nin yakın zamanda ekrana getirmeye planladığı dizisi 'Hayat Gibi'den üzücü bir haber geldi. Başrollerini Songül Öden, Celil Nalçakan, Birkan Sokullu, Elçin Afacan ve Olgun Toker'in paylaştığı dizi ile ilgili kulislere sızan bilgi, herkesi şoke etti.