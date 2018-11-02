Fox TV'nin o dizisiyle ilgili şoke eden karar kimse bunu beklemiyordu

Kadın, Savaşçı, Yasak Elma ve Bizim Hikaye gibi birçok başarılı projeye imza atan FOX TV'nin yakın zamanda ekrana getirmeye planladığı dizisi 'Hayat Gibi'den üzücü bir haber geldi. Başrollerini Songül Öden, Celil Nalçakan, Birkan Sokullu, Elçin Afacan ve Olgun Toker'in paylaştığı dizi ile ilgili kulislere sızan bilgi, herkesi şoke etti.
HAYAT GİBİ ÖNÜMÜZDEKİ YILA MI ERTELENECEK? Merakla beklenen ‘Hayat Gibi’ dizisinin yayın tarihinin önümüzdeki yıla ertelendiği ve çekimlere ara verildiği öne sürüldü. Dizinin şubat ayında yayınlanacağı söylentisi de kulaktan kulağa yayılan diğer iddialar arasında yer alıyor.
FOX Türkiye, geçen aylarda 20th Century Fox Television Distribution (TCFTVD) ile Amerika’nın ünlü drama serisi ‘This Is Us’ı ülkemize uyarlamak için el sıkışmış, dizinin prodüksiyonunu da Medyapım’ın üstlendiği açıklanmıştı.
Yaz aylarında titiz bir cast çalışması yapan yapım şirketi, yerli adı ‘Hayat Gibi’ olan dizinin başrolleri için Songül Öden, Celil Nalçakan, Birkan Sokullu, Elçin Afacan ve Olgun Toker’le anlaşmıştı.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER