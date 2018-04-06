Fox TV'nin Kadın dizisinde şok üstüne şok! O isim ayrılıyor mu

Dizinin tek dikkat çeken sahnesi bu değildi tabii ki… Hikmet’in Ceyda’nın oyunundan sonra Seyfullah’a yakalanması üzerine Hikmet, küplere bindi. Seyfullah, Hikmet’in ofisini de elinden aldı. Bu arada Hikmet’in karısı Ümran, Ceyda’yı evde verdiği yemekte kafasına takarak babası ile bir ilişkisi olabileceğini sandı. Bu durumu kullanmaya çalışan Hikmet’in sonu ise çok acı oldu.



