Fox TV'nin Kadın dizisinde şok üstüne şok! O isim ayrılıyor mu

Fox Tv, Kadın izleyicilerine büyük bir sürpriz yaparak şoke edebilir. Herkes Sarp ve Şirin'in karşılaşmasına odaklanmışken dikkat çekici bir olay daha yaşandı. Ve bu olay Kadın dizisinden bir oyuncunun ayrılması ile son bulabilir.
Fox’un Kadın dizisinde ilginç gelişmeler yaşandı. Pırıl’ın Bahar’la konuşacağını beklerken Pırıl, Sarp’ı bir an önce uzaklaştırmanın telaşına düştü. Amerika’ya gitmek için gün sayarken Sarp’ın rüyasında Bahar’ı görmesi ve “Beni bul” demesiyle Sarp, Bahar’ın ailesinin peşine düştü. Final bölümünde Şirin ile karşılaşması ise şok yarattı.
Dizinin tek dikkat çeken sahnesi bu değildi tabii ki… Hikmet’in Ceyda’nın oyunundan sonra Seyfullah’a yakalanması üzerine Hikmet, küplere bindi. Seyfullah, Hikmet’in ofisini de elinden aldı. Bu arada Hikmet’in karısı Ümran, Ceyda’yı evde verdiği yemekte kafasına takarak babası ile bir ilişkisi olabileceğini sandı. Bu durumu kullanmaya çalışan Hikmet’in sonu ise çok acı oldu.
Seyfullah, Hikmet’le anlaşıp Ceyda hakkında olumsuz konuşmalarla pavyondan onu attırmak isteyen kızı Ümran’ın durumu iyice abartmasıyla silahını çekti. Ümran, Ceyda ve Hikmet’i hizmetçilerinin öpüşürken yakaladığı yalanının nereye varacağını kestiremedi. Hikmet de kendi kurduğu tuzağa düştü. Seyfullah silahını çekerek Hikmet’i vurdu.
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