Fox TV'nin Kadın dizisinde büyük kavga saç saça girdiler!

Kadın dizisi salı akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Fox TV ekranlarının en büyük süprizine imza atan, Japonya uyarlaması olan Kadın dizisi, önceki akşam reyting sonuçlarında yine zirvede yer aldı. Dizi her geçen gün daha heyecan dolu bir hal alıyor.
Başrollerini Özge Özpirinçci, Bennu Yıldırımlar ve Caner Cindoruk’un paylaştığı dizide, Bahar’ın Şirin’den hesap sormaya gitmesi herkesi adeta mest etmişti. Sarp’ın telefonundaki o kadının Şirin olduğunu öğrenen Bahar bunun nasıl olduğunu merak ederken, Şirin’i bulmak için yanıp tutuşuyordu. Şirin’i bulan ve ondan hesap sormaya çalışan Bahar’ı hastalığından faydalanıp döven hatta yerlerde tekmeleyen Şirin’e herkes çok kızmıştı.
Şirin'in eline geçen bu fırsat adeta ters tepti ve kendisine döndü. Bahar’ın üzgün bir şekilde bunu Ceyda’ya anlatmasına izleyenlerin yüreği dayanmazken, Ceyda ve Yeliz’in arkadaşlarının intikamını almaya gitmesi herkesin içinin yağlarını eritti. Şirin’i evlerine gidip bir güzel döven Ceyda ve Yeliz, gönüllerin kahramanı oldu.
İzleyenler bu sahneler için; “Oh içimin yağları eridi!”, “Ne güzel arkadaşsınız siz öyle!”, “Süper ötesi bir sahneydi!”, “İçimin yağları eridi yahu helal olsun size!”, “Bizi almadan gitmeleri ayıp oldu, bir tekme de ben vursaydım Şirin’e!”, “İlk defa bir kadına şiddet sahnesini böyle izledim!”, “Herkes nihayet rahatladı!”,”Elleriniz dert görmesin!” gibi yorumlar yaptılar.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER