Fox TV'nin Kadın dizisinde büyük kavga saç saça girdiler!

FOX TV karşısında izleyici karşısına çıkan Kadın dizisinde kavga! Dizinin kadın oyuncuları birbirlerine girdi. Kadın dizisinde Yeliz karakterini canlandıran Ayça Erturan ve Ceyda karakterini canlandıran Gökçe Eyüboğlu, Şirin karakterini canlandıran Seray Kaya'yı dövdü...

Kadın dizisi salı akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Fox TV ekranlarının en büyük süprizine imza atan, Japonya uyarlaması olan Kadın dizisi, önceki akşam reyting sonuçlarında yine zirvede yer aldı. Dizi her geçen gün daha heyecan dolu bir hal alıyor. Twitter

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Başrollerini Özge Özpirinçci, Bennu Yıldırımlar ve Caner Cindoruk’un paylaştığı dizide, Bahar’ın Şirin’den hesap sormaya gitmesi herkesi adeta mest etmişti. Sarp’ın telefonundaki o kadının Şirin olduğunu öğrenen Bahar bunun nasıl olduğunu merak ederken, Şirin’i bulmak için yanıp tutuşuyordu. Şirin’i bulan ve ondan hesap sormaya çalışan Bahar’ı hastalığından faydalanıp döven hatta yerlerde tekmeleyen Şirin’e herkes çok kızmıştı. Twitter

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Şirin'in eline geçen bu fırsat adeta ters tepti ve kendisine döndü. Bahar’ın üzgün bir şekilde bunu Ceyda’ya anlatmasına izleyenlerin yüreği dayanmazken, Ceyda ve Yeliz’in arkadaşlarının intikamını almaya gitmesi herkesin içinin yağlarını eritti. Şirin’i evlerine gidip bir güzel döven Ceyda ve Yeliz, gönüllerin kahramanı oldu. Twitter

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