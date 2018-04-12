Fox TV Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'nin ibretlik değişimi şok!

FOX TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Yasak Elma dizisinin genç oyuncusu Eda Ece'nin değişimi görenleri şoke ediyor. Yeni bölümü heyecanla beklenen Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'nin eski halini görünce sizde şaşacaksınız.

Fox TV Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'nin ibretlik değişimi şok!

FOX TV'nin son sürprizi Yasak Elma dizisi oldu. Belki hem dizi ekibi hem kanal bile Yasak Elma'nın bu kadar ilgi göreceğini düşünmemiştir. Yasak Elma'nın bir anda gelen bu popülaritesi oyuncularına da popülarite getirdi, özellikle genç oyuncularına. Bunlardan biri de Eda Ece. Daha önce birçok proje de yer alan Eda Ece'yi hatırlayamayabilirsiniz. Eda Ece, o kadar değişmiş ki eski halin ilk defa görenler hayret ediyor. Eda Ece'nin eski halini görünce çok şaşıracaksınız.

120
Fox TV Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'nin ibretlik değişimi şok!

EDA ECE KİMDİR; 20 Haziran 1990 tarihinde İstanbul’da doğan oyuncu Eda Ece, Şişli Terakki Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu. İlkokul yıllarında tiyatro ile ilgilenen ve sanat tarihi üzerine de eğitim alan Eda Ece yine bir gün oynadığı bir tiyatro oyununda menajer olan Tümay Özokur'un dikkatini çekmeyi başarabilmiş ve oyunculuk teklifleri almaya başladı.



220
Fox TV Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'nin ibretlik değişimi şok!

Biz onu ilk olarak 'Hayat Bilgisi'nde gördük. Daha sonra karşımıza 'Pis Yedili' dizisinde Günçiçek (Cimbom) karakteriyle çıktı. 'Pis Yedili' dizisi final yaptıktan sonra da 'Beni Böyle Sev' adlı dizide Zeyno karakterini canlandırdı.





320
Fox TV Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'nin ibretlik değişimi şok!

2015 yılında vizyona giren başrollerinde Ezgi Mola ve Murat Yıldırım'ın başrollerinde yer aldığı 'Kocan Kadar Konuş' filminde Ceren rolüyle yer aldı. 2017'de 'Deli Dumrul' filminde rol aldı ve film için saçlarını kahverengiye boyadı.



420
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro