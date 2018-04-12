Fox TV Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'nin ibretlik değişimi şok!

FOX TV'nin son sürprizi Yasak Elma dizisi oldu. Belki hem dizi ekibi hem kanal bile Yasak Elma'nın bu kadar ilgi göreceğini düşünmemiştir. Yasak Elma'nın bir anda gelen bu popülaritesi oyuncularına da popülarite getirdi, özellikle genç oyuncularına. Bunlardan biri de Eda Ece. Daha önce birçok proje de yer alan Eda Ece'yi hatırlayamayabilirsiniz. Eda Ece, o kadar değişmiş ki eski halin ilk defa görenler hayret ediyor. Eda Ece'nin eski halini görünce çok şaşıracaksınız.
EDA ECE KİMDİR; 20 Haziran 1990 tarihinde İstanbul’da doğan oyuncu Eda Ece, Şişli Terakki Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu. İlkokul yıllarında tiyatro ile ilgilenen ve sanat tarihi üzerine de eğitim alan Eda Ece yine bir gün oynadığı bir tiyatro oyununda menajer olan Tümay Özokur'un dikkatini çekmeyi başarabilmiş ve oyunculuk teklifleri almaya başladı.
Biz onu ilk olarak 'Hayat Bilgisi'nde gördük. Daha sonra karşımıza 'Pis Yedili' dizisinde Günçiçek (Cimbom) karakteriyle çıktı. 'Pis Yedili' dizisi final yaptıktan sonra da 'Beni Böyle Sev' adlı dizide Zeyno karakterini canlandırdı.
2015 yılında vizyona giren başrollerinde Ezgi Mola ve Murat Yıldırım'ın başrollerinde yer aldığı 'Kocan Kadar Konuş' filminde Ceren rolüyle yer aldı. 2017'de 'Deli Dumrul' filminde rol aldı ve film için saçlarını kahverengiye boyadı.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER