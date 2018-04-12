Fox TV Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'nin ibretlik değişimi şok!

FOX TV'nin son sürprizi Yasak Elma dizisi oldu. Belki hem dizi ekibi hem kanal bile Yasak Elma'nın bu kadar ilgi göreceğini düşünmemiştir. Yasak Elma'nın bir anda gelen bu popülaritesi oyuncularına da popülarite getirdi, özellikle genç oyuncularına. Bunlardan biri de Eda Ece. Daha önce birçok proje de yer alan Eda Ece'yi hatırlayamayabilirsiniz. Eda Ece, o kadar değişmiş ki eski halin ilk defa görenler hayret ediyor. Eda Ece'nin eski halini görünce çok şaşıracaksınız.