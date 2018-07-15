Fox TV Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece plajda bikinisini indirince...

Fox Tv ekranlarında yayınalanan Yasak Elma dizisi son dönemde, Talat Bulut skandalı ile anılırken, dizinin oyuncuları yorucu sezon öncesi tatilin tadını çıkarıyor. Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'de tatilin tadını çıkaranlardan.
Ünlü oyuncu, önceki gün kaldığı Casa Costa Otel’in iskelesinde, minderlere uzanıp saatlerce güneşlendi. Bronzlaşmak için neredeyse tam gün güneşin altında kalan Ece, zaman zaman iz yapmaması için bikinisinin askısını indirdi.
Ünlü oyuncu, önceki gün kaldığı Casa Costa Otel’in iskelesinde, minderlere uzanıp saatlerce güneşlendi. Bronzlaşmak için neredeyse tam gün güneşin altında kalan Ece, zaman zaman iz yapmaması için bikinisinin askısını indirdi.
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