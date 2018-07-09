Fox Tv sunucusu canlı yayında fena rezil oldu! Rejiye patladı

FOX ekranlarında Çalar Saat Haftasonu programını sunan Ezgi Gözeger, haber sunarken "Bodrum'da turizm denildiği zaman ilk akla gelen şehirlerimizden birisi" dedi. Gözeger'in Bodrum'u il olarak söylemesi takipçisinin gözünden kaçmadı.

REJİYE SİTEM ETTİ: Yayın esnasında takipçisinin "Bodrum ne zaman il oldu?" yorumunu okuyan Gözeger, "ilçe diyelim düzeltelim. İl demişiz bak hiç söylemiyorsunuz" diyerek reji ekibine sitem etti.

EZGİ GÖZEGER KİMDİR? Ezgi Gözeger, 30 Temmuz 1986 tarihinde Tire, İzmir’de dünyaya geldi. Liseyi Tire’de Kutsan Anadolu Lisesi’nde okudu. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Meteoroloji Mühendisliği’nden mezun oldu. MEB Kuşdili Eğitim Merkezi’nde spikerlik ve sunuculuk eğitimi aldı. Eğitim hayatına Bilgi Üniversitesi’ndeki Medya ve İletişim Sistemleri bölümünde yaptığı yüksek lisans eğitimiyle devam etti.

Gözeger, 2009 yılının yaz aylarından itibaren FOX TV’de İrfan Değirmenci ile Çalar Saat adlı sabah programında hava durumu editör ve spikerliği yapmaya başladı. FOX TV’de hava durumu spikerliğine devam etti.

1 Şubat 2012 tarihinde FOX TV’de “Fox Gece” adlı programı sunmaya başlamıştır. 2014 – 2015 yıllarında FOX TV’de dönüşümlü olarak sabah ve hafta sonu sabah haberlerini sundu.

FOX TV ekranlarında hafta sonu Çalar Saat isimli sabah programını sundu.

Ezgi Gözeger, 2014 yılında meslektaşı Onur Özmemiş ile evlendi. Beşiktaş Evlendirme Dairesi’nde gerçekleşen nikâhını Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar kıydı.