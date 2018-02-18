Fox TV onu da mı yayından kaldıracak bu kadarına pes!

Fox TV'de neler oluyor? Satışı gerçekleşen Fox TV'de hangi programlar yayından kaldırıldı? Daha önce 5 tane programını yayından kaldıran Fox TV bir programını daha yayından kaldıracak mı?

Fox TV onu da mı yayından kaldıracak bu kadarına pes!

FOX TV'de sular bir türlü durulmuyor. Bir süre önce teker teker birçok dizisinin fişini çekmişti Fox Tv. Geçtiğimiz haftalarda ise Fox TV'nin bağlı olduğu yabancı kuruluşun satışı gerçekleşti. Sebep bu mudur bilinmez ama Fox TV beş programını yayından kaldırdı. Tüm bunların üzerine bir programın daha yayından kaldırılacağı iddia edildi.

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Fox TV onu da mı yayından kaldıracak bu kadarına pes!

Fox, Disney grubuna satıldı. 21st Century, Fox'u 52 milyar dolar ödeyerek satın aldı . Satış, son yıllardaki en önemli ve büyük medya satışı. BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre satış anlaşması, 20th Century Fox film stüdyosu ve İngiltere, Avrupa, Asya'daki Sky ve Star uydu yayınlarını da kapsıyor. FX ve National Geographic kablo kanalları, ABD'deki 22 bölgesel spor kanalı ve Fox grubunun dijital yayın platformu Hulu'daki hisselerinin de anlaşmayla Disney'e geçeceği aktarılıyor.

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Fox TV onu da mı yayından kaldıracak bu kadarına pes!

Fox TV'nin satışı Türkiye'deki Fox TV'yi etkiliyor mu? Satışın üzerinden kısa bir süre geçti geçmesine ama Fox TV beş programının fişini çekti.

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Fox TV onu da mı yayından kaldıracak bu kadarına pes!

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