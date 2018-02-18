Fox TV onu da mı yayından kaldıracak bu kadarına pes!

FOX TV'de sular bir türlü durulmuyor. Bir süre önce teker teker birçok dizisinin fişini çekmişti Fox Tv. Geçtiğimiz haftalarda ise Fox TV'nin bağlı olduğu yabancı kuruluşun satışı gerçekleşti. Sebep bu mudur bilinmez ama Fox TV beş programını yayından kaldırdı. Tüm bunların üzerine bir programın daha yayından kaldırılacağı iddia edildi.