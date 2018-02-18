Fox TV onu da mı yayından kaldıracak bu kadarına pes!

FOX TV'de sular bir türlü durulmuyor. Bir süre önce teker teker birçok dizisinin fişini çekmişti Fox Tv. Geçtiğimiz haftalarda ise Fox TV'nin bağlı olduğu yabancı kuruluşun satışı gerçekleşti. Sebep bu mudur bilinmez ama Fox TV beş programını yayından kaldırdı. Tüm bunların üzerine bir programın daha yayından kaldırılacağı iddia edildi.
Fox, Disney grubuna satıldı. 21st Century, Fox'u 52 milyar dolar ödeyerek satın aldı . Satış, son yıllardaki en önemli ve büyük medya satışı. BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre satış anlaşması, 20th Century Fox film stüdyosu ve İngiltere, Avrupa, Asya'daki Sky ve Star uydu yayınlarını da kapsıyor. FX ve National Geographic kablo kanalları, ABD'deki 22 bölgesel spor kanalı ve Fox grubunun dijital yayın platformu Hulu'daki hisselerinin de anlaşmayla Disney'e geçeceği aktarılıyor.
Fox TV'nin satışı Türkiye'deki Fox TV'yi etkiliyor mu? Satışın üzerinden kısa bir süre geçti geçmesine ama Fox TV beş programının fişini çekti.
İLKER AYRIK'IN PROGRAMI FAZLA UZUN ÖMÜRLÜ OLMAYABİLİR; Yaparsın Aşkım programı yüksek bütçe ile yakında final kararı alabilir.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER