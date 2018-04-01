Fox TV onu da mı sessiz sedasız yayından kaldırdı !

Son dönemde final haberleri ile bolca gündeme gelen Fox TV, bu kez bir yayından kaldırma haberi ile gündemde. Fox TV, o yapımını sessiz seda yayından mı kaldırdı izleyici merak ediyor.

Fox TV onu da mı sessiz sedasız yayından kaldırdı !

Bir programı veya bir diziyi çok izleyip, çok bağlanmamak gerek şu dönemde. Öyle ki peşi sıra gelen final ve yayından kaldırma haberleri izleyici şoke ediyor. Bunu en çok yapanlardan biri de FOX TV. Malumunuz bir dönem reyting sonuçlarının zirvesinden düşmeyen ancak yayınlanan son sezonu ile olduk kan kaybeden ve gün değişikliğine gidip ardından final yapan Kalbimdeki Deniz, bu furyanın son kurbanı olmuştu. Ancak yetmedi...

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Fox TV onu da mı sessiz sedasız yayından kaldırdı !

FOX TV yine de finallere doymuyor. Şimdi de FOX TV'nin bir yapımı daha yayından kaldırması gündem de. Bu yapımı duyunca çok şaşıracaksınız...

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Fox TV onu da mı sessiz sedasız yayından kaldırdı !

Akıbetini ise kanal değil ama daha öncekilerde de olduğu gibi başarılı gazeteci Mesut Yar köşesinden açıkladı. Peki gerçekten yayından kalktı mı?

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Fox TV onu da mı sessiz sedasız yayından kaldırdı !

Posta Gazetesi'nden Mesut Yar'ın, "Milyonluk Resim Yayından Kalktı mı?" başlıklı yazısı şöyle: "Milyonluk Resim (FOX) 1-2 haftadır yayınlanmıyor. Okuyucu telaş etmiş. Soranlar çoğaldı. Yanıtı ilk ağızdan aldım.

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