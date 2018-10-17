Fox Tv Kadın dizisindeki öpüşme sahnesi olay oldu! İzleyiciler bu anı bekliyordu

Başrollerini Özge Özpirinççi, Feyyaz Duman gibi isimlerin paylaştığı ve 35. bölümü dün akşam yayınlanan Kadın dizisinde Bahar'ın durumunun kötüleşmesiyle birlikte hareketlilik başladı. Rahatsızlığından dolayı oğlunu okuldan almaya gidemeyen Bahar hastaneye kaldırıldı.
İlik nakli gereken Bahar, hastanede gözünü açtıktan sonra Arif'i görmek istedi. Bahar'a olan aşkını her hareketiyle bellli eden Arif, bir türlü Bahar'a yaklaşamıyordu. Ekranları başına kilitlenen seyirciler ise bu ilişkinin başlamasını dört gözle bekliyordu. Ve sosyal medyada dün akşam en çok konuşulan öpüşme sahnesi Arif'in odaya girmesiyle gerçekleşti.
Bahar'a iyileşeceğine dair umut veren Arif, Bahar ağlayınca “Neden ağladığını biliyorum, çünkü ben seni hiç öpmedim’ diyerek Bahar’ı dudaklarından öptü. Bu sahneden sonra ise sosyal medya adeta yıkıldı.
Öpüşme sahnesi sırasında Sezen Aksu'nun bir şarkısının çalması da izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.
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