Fox Tv Kadın dizisindeki öpüşme sahnesi olay oldu! İzleyiciler bu anı bekliyordu

İlik nakli gereken Bahar, hastanede gözünü açtıktan sonra Arif'i görmek istedi. Bahar'a olan aşkını her hareketiyle bellli eden Arif, bir türlü Bahar'a yaklaşamıyordu. Ekranları başına kilitlenen seyirciler ise bu ilişkinin başlamasını dört gözle bekliyordu. Ve sosyal medyada dün akşam en çok konuşulan öpüşme sahnesi Arif'in odaya girmesiyle gerçekleşti.