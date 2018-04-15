Fox TV Kadın dizisi izleyiciyi çileden çıkardı bu gerçek mi

Fox TV’de Salı akşamları yayınlanan Kadın dizisiyle ilgili izleyenlerin bir itirazı var! Diziyi sevmelerindeki en büyük etkenin konusu, sürükleyiciliği, başarılı oyunculuklar, fazla uzatmadan çözülen konuların dışında hızlı akan diyalogları da izleyenleri mutlu ediyor ama son bölümde yaşanan bazı sahneler eleştiri konusu oldu.

Şirin’in Sarp’ı gördüğünde şeytan çarpmış gibi olduğu ve Bahar ile konuşmak istediği o sahnede Enver telefonu Bahar’a vermek istememişti. Sarp’ın yaşadığını Bahar’a söylemek için çırpınan Şirin ile birlikte ekran başındaki izleyici de o sahnelerde hop oturup hop kalktı.

Gergin bir müzik eşliğinde uzunca bir zaman devam eden sahnenin sonunda, Bahar, Şirin’i dinlenemeden “Cehenneme kadar yolun var!” deyip kapattı telefonu. Ancak o anlar o kadar çok uzatıldı ve sündürüldü ki diziyi izleyenler sosyal medyadan Kadın’ın o sahnesine eleştiri yağdırdılar. Enver dede, Bahar’ın telefonu istemesine rağmen, uzun süre telefonu elinde tutup vermedi, Bahar ısrar etti yine vermedi. Bahar’a telefonu verişi de başka bir seremoni şeklinde gelişti adeta.