Fox Tv ile Tv8 çatışmasında Acun Ilıcalı ateş püskürdü! Emek hırsızlığı...

Zuhal Topal'ın bu sezon Fox Tv ekranlarında görmeye başladığımız yarışması, Tv8'in vazgeçilmezi olan Yemekteyiz'e benzetilince sosyal medyadan tepkiler almıştı. Bu durum üzerine bir haksızlık olduğu düşünülen Yemekteyiz izleyicilerinin şikayetleri üzerine Acun Ilıcalı'nın FOX yöneticilerini arayıp, “Bizim her bölümüne çatır çatır telif ödediğimiz programın aynısını Zuhal Topal’a yaptırıp, karşımıza koydunuz.” dediğini belirtilmişti.