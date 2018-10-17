Fox Tv ile Tv8 çatışmasında Acun Ilıcalı ateş püskürdü! Emek hırsızlığı...

FOX TV'deki Zuhal Topal'la Sofrada programı ile TV8'deki Yemekteyiz programı içerik olarak birbirine benzetilince Acun Ilıcalı'nın harekete geçip Fox Tv'yi arayıp çıkıştığı söylenmişti. Resmi açıklama twitter hesabından geldi.

Fox Tv ile Tv8 çatışmasında Acun Ilıcalı ateş püskürdü! Emek hırsızlığı...

Zuhal Topal'ın bu sezon Fox Tv ekranlarında görmeye başladığımız yarışması, Tv8'in vazgeçilmezi olan Yemekteyiz'e benzetilince sosyal medyadan tepkiler almıştı. Bu durum üzerine bir haksızlık olduğu düşünülen Yemekteyiz izleyicilerinin şikayetleri üzerine Acun Ilıcalı'nın FOX yöneticilerini arayıp, “Bizim her bölümüne çatır çatır telif ödediğimiz programın aynısını Zuhal Topal’a yaptırıp, karşımıza koydunuz.” dediğini belirtilmişti.

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Fox Tv ile Tv8 çatışmasında Acun Ilıcalı ateş püskürdü! Emek hırsızlığı...

Acun Ilıcalı'dan bu haksızlığa karşı ilk resmi açıklama twitter hesabı üzerinden geldi. Acun Ilıcalı, hesabından yaptığı açıklamada, "Üzülerek söylemek isterim ki, Fox TV’de yayınlanan Zuhal Topal’la Sofrada, Yemekteyiz’in açıkça taklididir. Dünyanın en büyük format şirketlerinden ITV de ülkemizde yaşanan bu olaya anlam verememiştir.

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Fox Tv ile Tv8 çatışmasında Acun Ilıcalı ateş püskürdü! Emek hırsızlığı...

ITV bu emek ve fikir hırsızlığına dava açmaya hazırlanıyor." şeklinde tepkisini dile getiren Acun Ilıcalı, Fox Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner’in bu yanlışlığa acil son vermesini bekliyoruz. Formatçıların emeğinin karşılığını ödeyen yapımcı ve kanalları da bu haksızlığa karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

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Fox Tv ile Tv8 çatışmasında Acun Ilıcalı ateş püskürdü! Emek hırsızlığı...

Önümüzdeki günlerde ITV'nin açacağı dava üzerine Zuhal Topal'la sofrada programının kalkıp kalkmayacağı merak konusu oldu.

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