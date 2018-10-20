FOX TV Bir Deli Rüzgar'ın fişini çekti ünlü oyuncu Çarpışma'ya transfer oldu

Fox TV’de ekrana gelen Bir Deli Rüzgar dizisi, reytingelerde istediği sonucu alamayınca apar topar final kararı aldı. Dizinin son bölümü bu akşam yani 20 Ekim Cumartesi günü ekrana gelmeye hazırlanırken dizideki ünlü ismin Çarpışma'ya transfer olduğu ortaya çıktı.