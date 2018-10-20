FOX TV Bir Deli Rüzgar'ın fişini çekti ünlü oyuncu Çarpışma'ya transfer oldu

FOX TV'nin büyük umutlarla başlayan dizisi Bir Deli Rüzgar, istediği başarıyı yakalayamayıp final kararı alınca dizinin doktor Cenap Tunç’u Mustafa Uğurlu'nun, Show TV'nin yeni dizisi Çarpışma'ya geçtiği öğrenildi.

FOX TV Bir Deli Rüzgar'ın fişini çekti ünlü oyuncu Çarpışma'ya transfer oldu

Fox TV’de ekrana gelen Bir Deli Rüzgar dizisi, reytingelerde istediği sonucu alamayınca apar topar final kararı aldı. Dizinin son bölümü bu akşam yani 20 Ekim Cumartesi günü ekrana gelmeye hazırlanırken dizideki ünlü ismin Çarpışma'ya transfer olduğu ortaya çıktı.

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FOX TV Bir Deli Rüzgar'ın fişini çekti ünlü oyuncu Çarpışma'ya transfer oldu

Günümüz ve 70’li yıllar arasında yolculuk yapan hikayesiyle dikkat çeken dizide Melike’ye hayran olan doktor Cenap Tunç’u oynayan Mustafa Uğurlu, Show TV'nin merakla beklenen dizisi Çarpışma'ya geçti. Usta oyuncu yeni dizide Kıvanç Tatlıtuğ ve Elçin sangu gibi isimlerle görev alacak.

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FOX TV Bir Deli Rüzgar'ın fişini çekti ünlü oyuncu Çarpışma'ya transfer oldu

ÇARPIŞMA NE ZAMAN BAŞLIYOR? Dört arabanın çarpışmasıyla, 4 kişinin kaderinin birleştiği dizi Çarpışma, nefes kesen hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosu ile Kasım ayında Show TV’de başlıyor.
Peki Çarpışma'nın yeni transferi Mustafa Uğurlu kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Uğurlu'ya dair merak edilenler...

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FOX TV Bir Deli Rüzgar'ın fişini çekti ünlü oyuncu Çarpışma'ya transfer oldu

MUSTAFA UĞURLU KİMDİR? Mustafa Uğurlu, 25 Kasım 1955 tarihinde Konya, Karaman'da doğmuştur. 5 kardeştirler. Oyuncu Ahmet Uğurlu abisidir.

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