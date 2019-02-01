FOX dizisinin adı bir anda değişti! Televizyonlarda görülmemiş olay

FOX TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan ve başrollerinde birçok ünlü ismin bulunduğu dizinin adı apar topar değiştirildi.

FOX dizisinin adı bir anda değişti! Televizyonlarda görülmemiş olay

Geçtiğimiz Ekim ayında tanıtımı yapılan ve büyük ilgi gören FOX dizisi için televizyon tarihinde görülmemiş bir olay gerçekleşti. Amerika’nın ünlü drama serisi ‘This Is Us’ dizisinin ülkemize uyarlanacak projesinin yayın tarihi uzun süre ertelenmiş hatta yayınlanmadan kaldırılacağı bile konuşulmuştu. Bugün gelen habere göre Ekim ayında ekranlara gelmeyen dizinin adı değişti.

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FOX dizisinin adı bir anda değişti! Televizyonlarda görülmemiş olay

Başrollerinde Songül Öden, Celil Nalçakan, Birkan Sokullu, Elçin Afacan ve Olgun Toker gibi ünlü isimlerin buluştuğu Hayat Gibi dizisinin adı değişerek 'Aile' oldu. Yayın tarihi aylarca ertelenen dizinin Şubat ayında ekranlara gelmesi bekleniyor.

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FOX dizisinin adı bir anda değişti! Televizyonlarda görülmemiş olay

Merve Girgin'in yönettiği projenin yayın tarihi Kasım ayında ani bir kararla ertelenince çekimlere de ara verilmişti. Medyapım imzalı 'Aile' dizisinin ekibi, üç ay sonra önümüzdeki hafta sete çıkmaya hazırlanıyor.

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FOX dizisinin adı bir anda değişti! Televizyonlarda görülmemiş olay

İlk bölümü Şubat ayının son haftası ya da en geç Mart ayının ilk haftası ekrana gelmesi planlanan dizinin ismi 'Aile' olurken, ünlü isimlerin buluştuğu projenin diğer dizilere oranla nasıl bir reyting alacağı merak konusu oldu.

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