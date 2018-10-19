  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Fotokapana yakalandılar! Babasının cebinden kan donduran not çıktı!

Fotokapana yakalandılar! Babasının cebinden kan donduran not çıktı!

Adıyaman'da dün öldürülen iki teröristin fotokapana yakalandıkları ortaya çıktı. O teröristlerden birinin babası 15 Ağustos'ta 4 askerin şehit olduğu saldırının ardından tutuklanan ve cebinden "15 Ağustos" notu çıkan HDP yöneticisi çıktı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 19-10-2018 07:38 - Güncelleme: 19-10-2018 07:38

ADIYAMAN’da dün öldürülmeden saatler önce foto kapana yakalanan PKK’lı Murat Özdemir ve aranan teröristler listesinde gri kategoride olan Yusuf Tunç’un görüntüsü ortaya çıktı. Teröristlerden Özdemir’in ise ailesinde neredeyse herkesin terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğu öğrenildi. O teröristin babasının cebinden çıkan "15 Ağustos" notu ise dikkat çekti.

FOTO KAPANA YAKALANDILAR... PKK'lı teröristler Murat Özdemir ve Yusuf Tunç öldürülmeden saatler önce foto kapana böyle yakalandılar. İki terörist foto kapana yakalanınca operasyon yapıldı.

KAN DONDURAN NOT... Öldürülen terörist 'Soreş Semsur' kod adlı Murat Özdemir'in ailesinde neredeyse herkesin PKK'lı olduğu ortaya çıktı. O teröristin babası HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir, 15 Ağustos'ta 4 askerin şehit olmasının ardından 19 Ağustos'ta tutuklanmıştı. Baba Özdemir'in cebinden "Top gol oldu 15 Ağustos 2.ci yer" yazılı not çıkmıştı. 

KIZ KARDEŞİ DE 2011'DE ÖLDÜRÜLMÜŞ... 2011 yılında CHP İlçe Başkanlığı da yaptığı belirlenen Özdemir'in, PKK'ya katılıp 'Roza Semsur' kod adını kullanan kızı Suna Özdemir'in ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Hakkari'nin Çukurca ilçesi Kazan Vadisi'nde 2011 yılında düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirildiği ortaya çıkmıştı.

DAYISI VE 4 KUZENİ ÇATIYMADA ÖLMÜŞ... Özdemir'in kayınbiraderi Seyit Ahmet Özdemir ve yeğeni Mehmet Özdemir ile 4 akrabasının da terör örgütü PKK'nın dağ kadrosundayken operasyonlarda öldürüldüğü, kardeşi Şeyhmus Özdemir'in de yine PKK bünyesinde yer aldığı ve yurtdışına kaçarak İsviçre'ye yerleştiği belirlendi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Fotokapana yakalandılar! Babasının cebinden kan donduran not çıktı! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro