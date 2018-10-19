Fotokapana yakalandılar! Babasının cebinden kan donduran not çıktı!

ADIYAMAN’da dün öldürülmeden saatler önce foto kapana yakalanan PKK’lı Murat Özdemir ve aranan teröristler listesinde gri kategoride olan Yusuf Tunç’un görüntüsü ortaya çıktı. Teröristlerden Özdemir’in ise ailesinde neredeyse herkesin terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğu öğrenildi. O teröristin babasının cebinden çıkan "15 Ağustos" notu ise dikkat çekti.

FOTO KAPANA YAKALANDILAR... PKK'lı teröristler Murat Özdemir ve Yusuf Tunç öldürülmeden saatler önce foto kapana böyle yakalandılar. İki terörist foto kapana yakalanınca operasyon yapıldı.

KAN DONDURAN NOT... Öldürülen terörist 'Soreş Semsur' kod adlı Murat Özdemir'in ailesinde neredeyse herkesin PKK'lı olduğu ortaya çıktı. O teröristin babası HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir, 15 Ağustos'ta 4 askerin şehit olmasının ardından 19 Ağustos'ta tutuklanmıştı. Baba Özdemir'in cebinden "Top gol oldu 15 Ağustos 2.ci yer" yazılı not çıkmıştı.

KIZ KARDEŞİ DE 2011'DE ÖLDÜRÜLMÜŞ... 2011 yılında CHP İlçe Başkanlığı da yaptığı belirlenen Özdemir'in, PKK'ya katılıp 'Roza Semsur' kod adını kullanan kızı Suna Özdemir'in ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Hakkari'nin Çukurca ilçesi Kazan Vadisi'nde 2011 yılında düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirildiği ortaya çıkmıştı.

DAYISI VE 4 KUZENİ ÇATIYMADA ÖLMÜŞ... Özdemir'in kayınbiraderi Seyit Ahmet Özdemir ve yeğeni Mehmet Özdemir ile 4 akrabasının da terör örgütü PKK'nın dağ kadrosundayken operasyonlarda öldürüldüğü, kardeşi Şeyhmus Özdemir'in de yine PKK bünyesinde yer aldığı ve yurtdışına kaçarak İsviçre'ye yerleştiği belirlendi.