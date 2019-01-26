Fotoğraftaki şok detay! Rahip hayaletini günler sonra fark ettiler

43 yaşındaki Helen Wakeman ve 33 yaşındaki John Dargan İngiltere'deki Dudley Kalesi'nde gece karanlığında bir tura çıktılar. Bu tur sırasında fotoğrafları incelemeden art arda deklanşöre bastılar. Çiftin tura çıkma sebebi ise kalede bulunan hayaletleri görmekti. Ama tur gecesi hiç bir hayalet görememişlerdi. Taki günler sonra çektikleri fotoğrafa baktıklarındaki ilginç bir detay dışında. O detaydaki ayrıntı çifti şoke etti.

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