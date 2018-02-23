Fotoğraftaki hatayı kimse bulamıyor siz fark edebilecek misiniz?

İnsanlar dünyayı farklı şekilde algılıyorlar. Bazıları fotoğraflardaki detayları daha dikkatli incelerken bazıları detaylara dikkat etmiyorlar. Bu yaklaşımla bu fotoğrafa dikkatli bakın. Fotoğraftaki hatayı kimse bulamıyor siz bulabilecek misiniz?

Fotoğraftaki hatayı kimse bulamıyor siz fark edebilecek misiniz?

İnsanlar dünyayı farklı şekilde algılıyorlar. Bazıları fotoğraflardaki detayları daha dikkatli incelerken bazıları detaylara dikkat etmiyorlar. Detaylara dikkat etmek bazen iyi olabilirken bazen de kafa yorucu olabiliyor. Daha önce optik illüzyonlar karşısında şaşırıp kaldınız mı? Bazen fotoğraflara ne kadar dikkatli bakarsanız bakın farketmeniz gerekeni farkedemiyorsunuz. Bazıları optik illüzyon hilelerini kolaylıkla çözebilirken bazıları yardım almadıkları sürece çözemiyorlar. Aslında bunun nedeni beynimizin bizlere oynadığı bir oyun. Siz bu fotoğraftaki hatayı bulabilir misiniz?

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Fotoğraftaki hatayı kimse bulamıyor siz fark edebilecek misiniz?

Hadi gelin fotoğrafa biraz daha yakından bakalım. Herhangi bir hata göremediniz değil mi? Ya bulamıyoruz ya da yanlış yere bakıyoruz. Sizce hangisi? Gelin fotoğrafın geneline geri dönelim bir kez daha...

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Fotoğraftaki hatayı kimse bulamıyor siz fark edebilecek misiniz?

Bir şeylere hep büyük fotoğraftan bakmayı ama tek bir noktaya odaklanıp orada kalmayı tercih ediyoruz. Peki ya aradığımız hata başak bir şeyse ve ona gözümüzü kapadıysak? TDK sözlüğünde 'Hata'nın 'Hatta' olarak yazıldığını gördünüz mü hiç?

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Fotoğraftaki hatayı kimse bulamıyor siz fark edebilecek misiniz?

Resimdeki hatayı hala bulamadınız mı? Rakamlar yerine yazıya odaklanın. Resme baktığımızda hatanın direk olarak rakamlarda olacağına inanıyoruz ancak yanılıyoruz. Çünkü İngilizce de 'Mitsake' diye bir kelime yoktur doğrusu 'Mistake'tir ve anlamı hatadır.

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