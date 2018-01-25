Fotoğrafta gördüğünüz ilk hayvan kişiliğinizi söylüyor

Kişilik testleri size nasıl bir insan olduğunuzu söylemez, bunun için derin analizler gerekir ama hem eğlence hem de küçük detaylardan yola çıkarak yapılan testler var. Resimli testler bunların en yaygın olanı. Herkes bir fotoğrafa baktığı zaman aynı şeyi görmeyebilir kişilik farklılıkları ayrıntılara verilen önem, algıda seçicilik gördüğünüz şeyleri çok etkiler. Bazen gözümüzün önündeki araba anahtarını bulamayız mesela bu da anlık beyin oyunları sayılabilir. . Bu test ise biraz daha farklı ilk önce hangi hayvanı görürseniz, o hayvan size kişiliğiniz hakkında minik detaylar veriyor.. hadi deneyelim. Twitter

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Kişilik testleri size nasıl bir insan olduğunuzu söylemez, bunun için derin analizler gerekir ama hem eğlence hem de küçük detaylardan yola çıkarak yapılan testler var. Resimli testler bunların en yaygın olanı. Herkes bir fotoğrafa baktığı zaman aynı şeyi görmeyebilir kişilik farklılıkları ayrıntılara verilen önem, algıda seçicilik gördüğünüz şeyleri çok etkiler. Bazen gözümüzün önündeki araba anahtarını bulamayız mesela bu da anlık beyin oyunları sayılabilir. . Bu test ise biraz daha farklı ilk önce hangi hayvanı görürseniz, o hayvan size kişiliğiniz hakkında minik detaylar veriyor.. hadi deneyelim.

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Eğer ilk bakışta at gördüyseniz, oldukça iddialı ve çalışkan bir kişiliğiniz var. Zorluklara karşı mücadele eden, hırslı ve azimli birisiniz. Bu azminiz sayesinde gerekirse taşı bile delebilirsiniz. En küçük detayları yakalayabilirsiniz. Çünkü at, resimde fark edilmesi en zor hayvan. Twitter

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