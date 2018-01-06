Fotoğrafta böyle olduğuna bakmayın buraya giren sağ çıkamıyor!

Dünyanın en sessiz noktası olma konusunda Guinness Rekorlar Kitabı'na giren bir yer var.

Microsoft’un Washington eyaletinin Redmond şehrinde bulunun Yankısız Odası o kadar sessiz ki desibel ölçümleri -23 dBA olarak ölçülmüş. Microsoft odanın daha sessiz olabileceğini belirtmişler ama havadaki parçacıkların ilerleme sesinin “fiziksel limiti” bu olduğundan daha ilerleyememişler. Twitter

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Oda birbirine ağ ile örülmüş bir tabandan, ve odanın 6 yüzeyinde bulunan ses emici kamalardan oluşuyor. Bu yankısız oda ses bilimi için araştırma ve testlerde kullanılmakta. Odaya giren bir gazeteci odanın “baskıcı bir sessizliği” olduğunu belirtiyor. Twitter

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HOH YAĞMUR ORMANI/ WASHINGTON Yaklaşık 11 yıl önce akustik ekolojisini inceleyen Emmy ödülü sahibi Gordon Hempton, 922 bin hektarlık bir alanı koruma altına almak için “Bir Parça Sessizlik” projesini başlattı. Bu parça Hoh Yağmur Ormanı'nda küçük kırmızı bir taşla sembolize edilmiş. Twitter

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