Fotoğrafta böyle olduğuna bakmayın buraya giren sağ çıkamıyor!

Fotoğrafta böyle olduğuna bakmayın buraya giren sağ çıkamıyor!

Dünyanın en sessiz noktası olma konusunda Guinness Rekorlar Kitabı'na giren bir yer var.
Microsoft’un Washington eyaletinin Redmond şehrinde bulunun Yankısız Odası o kadar sessiz ki desibel ölçümleri -23 dBA olarak ölçülmüş. Microsoft odanın daha sessiz olabileceğini belirtmişler ama havadaki parçacıkların ilerleme sesinin “fiziksel limiti” bu olduğundan daha ilerleyememişler.

18
Fotoğrafta böyle olduğuna bakmayın buraya giren sağ çıkamıyor!

Oda birbirine ağ ile örülmüş bir tabandan, ve odanın 6 yüzeyinde bulunan ses emici kamalardan oluşuyor. Bu yankısız oda ses bilimi için araştırma ve testlerde kullanılmakta. Odaya giren bir gazeteci odanın “baskıcı bir sessizliği” olduğunu belirtiyor.

28
Fotoğrafta böyle olduğuna bakmayın buraya giren sağ çıkamıyor!

HOH YAĞMUR ORMANI/ WASHINGTON Yaklaşık 11 yıl önce akustik ekolojisini inceleyen Emmy ödülü sahibi Gordon Hempton, 922 bin hektarlık bir alanı koruma altına almak için “Bir Parça Sessizlik” projesini başlattı. Bu parça Hoh Yağmur Ormanı'nda küçük kırmızı bir taşla sembolize edilmiş.

38
Fotoğrafta böyle olduğuna bakmayın buraya giren sağ çıkamıyor!

Yağmur ormanı yakınında çok az yol bulunmakta ve Hempton 3 adet havayolu şirketini bu noktanın üzerinden uçmaması için ikna etmiş. Bölgenin bol bol yağış alması ve nemli olması ile, kayalıklar üzerinden yetişen yosun ve eğrelti otlarının bir örtü vazifesi görüyor. Bu da bölgedeki sesin yayılmasını önlüyor. Bölge bu özelliklerinden dolayı UNESCO Dünya Mirası olarak listelenmiş durumda.

48
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat