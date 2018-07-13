Fotoğraflarını gizlice çekerken yakaladı

Olay, geçen pazartesi günü Yaylacık Mahallesi 36 Sokak'ta meydana geldi. Evine doğru giden A.P., arkasından gelen bir kişinin cep telefonuyla gizlice fotoğraflarını çektiğini fark etti. Arkasını dönen ve fotoğraflarını çeken kişiden cep telefonunu göstermesini isteyen A.P., bu anları da kameraya kaydetti. Çevredeki vatandaşlardan da yardım isteyen A.P., olay yerinden uzaklaşmak isteyen İ.Ş.'yi engellemeye çalıştı. Kadının ısrarcı davranması üzerine fotoğraf çekmediğini öne süren İ.Ş. telefonunu gösterince, kadının fotoğrafları çıktı. A.P. "İşte bu benim, çabuk sil videoyu" dedi.

