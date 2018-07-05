Fotoğrafları paylaşıldı sokağa çıkamaz hale geldi

Sosyal paylaşım sitelerinde "13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüzden aranıyor" yazısı ile fotoğrafları paylaşılan Korhan Şahin, kendisine atılan iftira nedeniyle yolda yürüyemez hale geldi.

Fotoğrafları paylaşıldı sokağa çıkamaz hale geldi

Ankara'nın Keçiören ilçesinde esnaf olan Korhan Şahin, yakınlarının 20 Mart 2018'de sosyal paylaşım siteleri üzerinden kendisine yolladığı bir paylaşım ile hayatının şokunu yaşadı. Kendi fotoğraflarının bulunduğu bir paylaşıma "13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüzden aranıyor" yazısının yazıldığını gören Şahin, bu konuya anlam veremedi.

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Fotoğrafları paylaşıldı sokağa çıkamaz hale geldi

Paylaşımın nereden çıktığını araştırmaya başlayan Şahin, Instagram üzerinden kendisiyle bağlantı kurmaya çalışan kişinin bunu yaptığından şüphelendi. Bu şahsın, kendisine yolladığı "bir davada kendine açtırma" şeklindeki mesajı hatırlayan Şahin, fotoğraflarının olduğu paylaşımın kaldırılması başvurusunda bulunmak için Ankara Adliyesine gitti. Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, Şahin'in başvurusu üzerine belirlenen paylaşımlar için kaldırma ve engelleme kararı verdi.

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Fotoğrafları paylaşıldı sokağa çıkamaz hale geldi

Söz konusu paylaşımlar, 8 yaşındaki Eylül ile 4 yaşındaki Leyla cinayetlerinin ardından tekrardan ortaya çıktı. Çocuk tecavüzleri ve cinayetleri konusunda tepkili olan vatandaşların "13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüzden aranıyor" yazılı fotoğrafı paylaşma sayısı arttı. Vatandaşların paylaşımları üzerine tedirgin olmaya başlayan Şahin, yolda rahat bir şekilde yürüyemez hale geldi.

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Fotoğrafları paylaşıldı sokağa çıkamaz hale geldi

Şahin, 20 Mart'ta Instagram üzerinden kendisine mesaj atan "melih.soykan06" kullanıcı adlı tanımadığı kişinin, fotoğraflarını kopyalayıp üstüne "13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüzden aranıyor" şeklinde yazı yazdığını öne sürdü. Tecavüz ve aranma iddialarını yalanlayan Şahin, kendisinin emekli polisin çocuğu olduğunu, böyle bir şeyin olması durumunda ailesinin kendisini adli makamlara teslim edeceğini ifade etti.

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