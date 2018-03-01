Fotoğraflara uzman dokunuşu! Kendilerini bile tanıyamadılar

Asyalıların estetik merakı malum özellikle Çin'den Güney Kore'ye adeta estetik akını var ama bu bile onlara yetmiyor..

Asyalıların estetik merakı malum özellikle Çin'den Güney Kore'ye adeta estetik akını var ama bu bile onlara yetmiyor.. Kendilerini bir türlü beğenmeyen insanlar çareyi fotoğraf düzenleme uygulamalarında buluyor. Değişim o kadar net oluyor ki kendilerini bile tanıyamıyorlar desek yeri.. İşte birbirinden ilginç öncesi ve sonrası fotoğraf düzenlemeleri.. Twitter

Facebook

Google Plus

1 29

Asyalıların estetik merakı malum özellikle Çin'den Güney Kore'ye adeta estetik akını var ama bu bile onlara yetmiyor.. Kendilerini bir türlü beğenmeyen insanlar çareyi fotoğraf düzenleme uygulamalarında buluyor. Değişim o kadar net oluyor ki kendilerini bile tanıyamıyorlar desek yeri.. İşte birbirinden ilginç öncesi ve sonrası fotoğraf düzenlemeleri.. Twitter

Facebook

Google Plus

2 29

Asyalıların estetik merakı malum özellikle Çin'den Güney Kore'ye adeta estetik akını var ama bu bile onlara yetmiyor.. Kendilerini bir türlü beğenmeyen insanlar çareyi fotoğraf düzenleme uygulamalarında buluyor. Değişim o kadar net oluyor ki kendilerini bile tanıyamıyorlar desek yeri.. İşte birbirinden ilginç öncesi ve sonrası fotoğraf düzenlemeleri.. Twitter

Facebook

Google Plus

3 29