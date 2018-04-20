Fotoğrafı öpüp haykırdı: O köpekleri sevindirmeyeceğiz

SURİYE'nin teröristlerden temizlenen Afrin bölgesinde arama tarama faaliyetlerini yürütürken el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu'nun (31) cenazesi, eşinin isteği üzerine memleketi Bursa'dan önce, Hatay'dan askeri uçakla, Kayseri'deki evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Kayseri 1'inci Komando Tugayı'nda görev yapan 6 aylık evli, şehit Çobanoğlu'nun cenazesi, toprağa verilmek üzere törenle Bursa'ya uğurlandı.

Vatandaşlar şehidin cenazasini tekbirlerle karşıladı. Acılı eş Yasemin Çobanoğlu güçlükle ayakta dururken, şehidin ablası Ebru Yıldız askerlerin elinde bulunan kardeşinin fotoğrafını öperek, "Kardeşim seninle gurur duyuyorum. Sen görevini en iyi şekilde yaptın. O köpekleri sevindirmeyeceğiz. Hakkım sana helal olsun" dedi. Burada duaların ardından şehidin tabutu Bursa'ya uğurlanmak üzere 12'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı'na götürüldü.