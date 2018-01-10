Fotoğrafı görenler hayrete düştü bakarken dikkat edin

Sosyal medyada çok farklı şeylere maruz kalabiliyoruz. Hayır, mesajla tacizden bahsetmiyoruz bu işin can sıkan boyutu. İşin birde yüzleri güldüren kısmı var. Gün içerisinde bolca kullandığımız artık hayatımızın bir parçası haline gelen sosyal medya kanallarında paylaşılan birbirinden komik veya komik olmasa da absürd paylaşımlar sürekli karşımıza çıkıyor. Bazılarına gülüp geçiyoruz bazılarına gerçekten inanamıyoruz. Bazıları ise o kadar yaratıcı ki 'Bu benim aklıma nasıl gelmedi' diye düşünmeden geçemiyoruz. İşte sosyal medyada çok konuşulan birbirinden ilginç o paylaşımlar. Twitter

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Sosyal medyada çok farklı şeylere maruz kalabiliyoruz. Hayır, mesajla tacizden bahsetmiyoruz bu işin can sıkan boyutu. İşin birde yüzleri güldüren kısmı var. Gün içerisinde bolca kullandığımız artık hayatımızın bir parçası haline gelen sosyal medya kanallarında paylaşılan birbirinden komik veya komik olmasa da absürd paylaşımlar sürekli karşımıza çıkıyor. Bazılarına gülüp geçiyoruz bazılarına gerçekten inanamıyoruz. Bazıları ise o kadar yaratıcı ki 'Bu benim aklıma nasıl gelmedi' diye düşünmeden geçemiyoruz. İşte sosyal medyada çok konuşulan birbirinden ilginç o paylaşımlar. Twitter

Facebook

Google Plus

2 13

Sosyal medyada çok farklı şeylere maruz kalabiliyoruz. Hayır, mesajla tacizden bahsetmiyoruz bu işin can sıkan boyutu. İşin birde yüzleri güldüren kısmı var. Gün içerisinde bolca kullandığımız artık hayatımızın bir parçası haline gelen sosyal medya kanallarında paylaşılan birbirinden komik veya komik olmasa da absürd paylaşımlar sürekli karşımıza çıkıyor. Bazılarına gülüp geçiyoruz bazılarına gerçekten inanamıyoruz. Bazıları ise o kadar yaratıcı ki 'Bu benim aklıma nasıl gelmedi' diye düşünmeden geçemiyoruz. İşte sosyal medyada çok konuşulan birbirinden ilginç o paylaşımlar. Twitter

Facebook

Google Plus

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