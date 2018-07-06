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Fotoğraf tutkunlarının gözdesi Canon L serisi artık daha güçlü!

Fotoğraf tutkunlarının gözdesi Canon L serisi artık daha güçlü!

Görüntüleme teknoloji lideri Canon, profesyonel fotoğrafçıların en çok tercih ettiği L Lens serisindeki EF 70-200mm f/4L IS II USM ve EF 70-200mm f/2.8L IS III USM modellerini yeniledi. Lenslerin ikisi de portreden vahşi yaşama kadar çeşitli fotoğraf çekimlerinde sıklıkla kullanılıyor.

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Eklenme Tarihi: 06-07-2018 05:00 - Güncelleme: 06-07-2018 05:00

Canon, profesyonel fotoğrafçıların daha net ve daha yüksek kaliteli fotoğraflar elde etmelerine yardımcı olmak amacıyla L Lens serisindeki EF 70-200mm f/4L IS II USM ve EF 70-200mm f/2.8L IS III USM modellerini yenileyerek daha üstün bir performansa sahip teknolojiyle buluşturuyor.

ÜSTÜN KALİTE KOMPAKT TASARIMLA BİR ARADA: EF 70-200mm f/4L IS II USM lensi, sağlamlığı ve ergonomik tasarımı ile sadece 780 gram ağırlığına sahip… Hareketli kareleri hızlıca yakalamayı sağlayan lens, göz alıcı kumsal ve düğün fotoğraflarında net görüntü sunuyor.

Florit kaplama, lens yüzeyindeki kir ve su damlacığı miktarını azaltırken; yüksek çözünürlüklü ve yüksek kontrastlı görüntüleri garantiliyor. Post prodüksiyonda daha az zaman harcanmasını sağlayan EF 70-200mm f/4L IS II USM lensi super spectra kaplaması ile ışık lekelerini ve mercek parlamalarını da ortadan kaldırıyor. F/4 sabit diyaframlı lens, değişken ışıklandırma senaryolarında tutarlı pozlama sunuyor.

Yeni bir görüntü sabitleyici ünite kullanılan EF 70-200mm f/4L IS II USM, hızlı beş duraklı enstantane eşdeğeri bir etki oluşturuyor. Bu özelliğiyle, film prömiyerleri veya safaride vahşi yaşam çekimleri gibi kameranın dışarıdan müdahalelere açık olduğu çekim senaryoları için ideal bir seçenek oluyor.

YÜKSEK PERFORMANSLI, ÇOK YÖNLÜ VE DAYANIKLI: Tasarımında yüksek performans ve dayanıklılığın temel alındığı lens, doğru detaylar sunarak yüksek kaliteli telefoto lensine ihtiyacını olan fotoğrafçıların tercihi oluyor. Koruyucu sızdırmazlık kaplamaları, zorlu çekim koşullarında en kaliteli görüntünün elde edilmesini sağlıyor. Hem neme hem de toza karşı direnç sahibi olan EF 70-200mm f/2.8L IS III USM, seyahat fotoğraflarında üstün kaliteyi yakalamak isteyenlerin ihtiyacını karşılıyor.

Sekiz ağızlı dairesel diyaframıyla yaratıcı seçenekler sunan lens, fotoğrafları ipek gibi pürüzsüz bir görüntüye kavuşturuyor.Zum aralığının tamamında sabit olan ve bir f/4 lensin iki katı ışık girişine izin veren hızlı, geniş f/2.8 maksimum diyaframı sayesinde EF 70-200mm f/2.8L IS III USM ile düşük ışık altında fotoğraf çekimi yapanların ideal bir görüntü yakalamasını sağlıyor.

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