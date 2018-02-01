Fotoğraf paylaşıyorsanız kendinizi bir seks filminde göreceksiniz

Fotoğraf paylaşıyorsanız kendinizi bir seks filminde göreceksiniz

Teknoloji geliştikçe kullanım alanları git gide iyi iyi yerlerden korkunç yerlere doğru seyrediyor. Şimdi de rezalet yeni bir boyuta taşında. 7'den 70'e herkesi tehlikede bırakan başlıca da çocukları etkilemesi muhtemel cinsel içerikli filmler de artık kendinizi görebilirsiniz. Peki nasıl? Hiç alakanız olmayan bir filmde kendinizi görüp mağdur olmak istemiyorsanız haberin devamı sizin için önemli...

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Fotoğraf paylaşıyorsanız kendinizi bir seks filminde göreceksiniz

İnternette cinsel içerikli film çılgınlığı başladı. Peki sahtesi nasıl oluyor? İşte son teknolojiyi kötüye kullananların yarattığı son çılgınlık... Yapay zeka kavramını şu sıra sıkça duyuyoruz. Yıllar sonra pek çok insanı işsiz bırakmasından korkulan bu müthiş teknoloji, aynı zamanda cinsel içerikli film sektörünü de vurdu.

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Fotoğraf paylaşıyorsanız kendinizi bir seks filminde göreceksiniz

Reddit'te başlayan ve hızla yayılan bu çılgınlık, yapay zekanın gücüyle ortaya çıkıyor. Gerçek görüntülerle hiç ilgisi olmayan insanların yüzleri ekleniyor. Örneğin Wonder Woman filminin yıldızı Gal Gadot... Bir işgüzar Gadot'un yüzünü aynen kopyalayarak bir cinsel içerikli film görüntüsüne yerleştirmiş. Ve görüntüyü izlemeye başladığınızda Gadot'un bir cinsel içerikli film yıldızı olduğunu düşünmemeniz için tek bir sebep yok! Çünkü hiç anlaşılmıyor!

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Fotoğraf paylaşıyorsanız kendinizi bir seks filminde göreceksiniz

Peki bu nasıl oluyor? Yapay zeka yüzleri aynen kopyalayıp canlı video görüntülere nasıl ekleyebiliyor? Bu sahte görüntülerini oluşturmak sanıldığından da kolay. Bu tip bir videoyu üretmek için iki şey gerekiyor: Yüzü kullanılacak kişinin farklı açılardan çekilmiş görüntüsü ve eklenecek video.

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