Fortnite'tan kullanıcılarına büyük jest! Dünyayı kurtar modu ücretsiz oluyor

Epic Games, tüm dünyada 125 milyondan fazla oyuncusu olan oyunu Fortnite’ı geliştirmeye ara vermiyor. Firma yayınladığı bir açıklamayla oyunun tek kişilik modu olan Dünyayı Kurtar ile ilgili geliştirme süreçlerine ışık tutarken, gelecekte bu modu da “Battle Royale” modu gibi ücretsiz yapmayı planladığını belirtti.

Basit bir arayüz ve geliştirilmiş menü seçeneği

Epic Games bu yılın başlarında çanta menüsünü görünür ve ulaşılabilir bir yere taşıyarak kullanıcı dostu arayüz geliştirmelerinin ilk sinyallerini vermişti. İlerleyen günlerde menü seçeneklerinin çok daha kolay ulaşılabilir bir yapıya bürüneceği, tüm güncellemeler tamamlandığında ise oyun akışını bozmadan menü seçeneklerine erişim sağlamayı hedeflediklerini belirten firma, üzerinde çalıştıkları geliştirmeleri önümüzdeki haftalarda yavaş yavaş kullanıcılarla paylaşmaya başlayacaklarının altını çizdi.

Karakter sisteminde daha fazla seçenek

Geliştiriciler karakter sistemine de el atarak kahraman dizilimini özelleştiren ve kullanıcılara daha fazla opsiyon veren bir sisteme geçiş yapacaklarını ifade ediyorlar. Artık oyuncular üç değil toplam altı kahraman yuvasına sahip olacak, kontrol ettikleri ana kahramanı seçtikten sonra diğer beş kahramanlarıyla da sahip olacakları avantajları ve özellikleri belirleyecekler.