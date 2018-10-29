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Formula 1'de Lewis Hamilton şampiyonluğu garantiledi

Formula 1'de Lewis Hamilton şampiyonluğu garantiledi

2018 Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 19. yarışı Meksika Grand Prix’sinde 4. olan Mercedes takımından Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, son iki ayak öncesi şampiyonluğunu garantiledi.

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Eklenme Tarihi: 29-10-2018 10:15 - Güncelleme: 29-10-2018 10:15

Formula 1 sezonunun 19. mücadelesi önceki gün, başkent Meksiko’nun 4,304 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti’nde, 71 tur üzerinden yapıldı. "Pole pozisyonu"ndaki Red Bull-TAG Heuer pilotu Daniel Ricciardo, startta önce takım arkadaşı Max Verstappen’e, devamında da Mercedes’ten Lewis Hamilton’a geçildi.

Bu noktadan sonra rahat bir yarış çıkaran Verstappen, bu sezon 2’nci kariyerinin 5. birinciliğine ulaştı. Verstappen’in 17.3 saniye gerisindeki Ferrari’den Sebastian Vettel ikinci, liderden 49.9 saniye sonra finişe gelen bir diğer Ferrari sürücüsü Kimi Raikkonen ise üçüncü oldu.

Şampiyonluğu garantiledi
Yarışı 4. sırada bitiren Mercedes’ten pilotlar klasmanı lideri Lewis Hamilton, Vettel ile arasındaki puan farkı 64’e düşse de son iki ayak öncesi kariyerinin 5. şampiyonluğunu ilan etti. Sezonun 20. yarışı Brezilya Grand Prix’si, 11 Kasım’da yapılacak.

 Meksika Grand Prix’sini ilk 10 sırada bitiren pilotlar

     1. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer)

     2. Sebastian Vettel (Ferrari)

     3. Kimi Raikkonen (Ferrari)

     4. Lewis Hamilton (Mercedes)

     5. Valtteri Bottas (Mercedes)

     6. Nico Hulkenberg (Renault)

     7. Charles Leclerc (Alfa Romeo Sauber)

     8. Stoffel Vandoorne (McLaren-Renault)

     9. Marcus Ericsson (Alfa Romeo Sauber)

     10. Pierre Gasly (Toro Rosso-Honda)

Pilotlar klasmanı:

     1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 358 puan

     2. Sebastian Vettel (Almanya): 294

     3. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 236

     4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 227

     5. Max Verstappen (Hollanda): 216

Takımlar klasmanı:

     1. Mercedes: 585 puan

     2. Ferrari: 530

     3. Red Bull: 362

     4. Renault: 114

     5. Haas: 84

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