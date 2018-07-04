Ford'un CEO'su Elon Musk'la dalga geçti!

Elon Musk'ın CEO'su olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, son dönemde beklentiyi karşılayamaması ve ettiği zararlar ile gündeme geliyordu. Ancak firma sonunda hedefine ulaştı ve Model 3 için belirlenen üretim hedefine ulaştı. Geçtiğimiz günlerde 3 bin 600 çalışanını işten çıkartan Tesla, 2017 Haziran ayı için haftalık 5000 adet model 3 üretim hedefi koymuştu. Şirket, aylar süren gecikmenin ardından bu hedefine ulaşmayı başardı.