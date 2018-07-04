Ford'un CEO'su Elon Musk'la dalga geçti!

Elon Musk'ın CEO'su olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, son dönemde beklentiyi karşılayamaması ve ettiği zararlar ile gündeme geliyordu. Ancak firma sonunda hedefine ulaştı ve Model 3 için belirlenen üretim hedefine ulaştı. Geçtiğimiz günlerde 3 bin 600 çalışanını işten çıkartan Tesla, 2017 Haziran ayı için haftalık 5000 adet model 3 üretim hedefi koymuştu. Şirket, aylar süren gecikmenin ardından bu hedefine ulaşmayı başardı.
Üretiminde yaşadığı sorunlar nedeniyle zor günler geçirmekte olan Model 3 için son çare olarak montaj çadırları kuran Tesla, bu hamlesi ile tabiri caizse muradına erdi. Şirketin CEO'su Elon Musk kişisel Twitter hesabı üzerinden, Tesla’nın 7 günde 7000 araç ürettiğini duyurdu. Musk Aynı mesajında ekip arkadaşlarına da kalp emoji'leri kullanarak teşekkür etti.
Musk'ın bu Tweet'ine yer veren Ford Avrupa'nın CEO'su Steven Armstrong "4 saatte 7000 araç" mesajı ile Musk'ın paylaşımını ti'ye aldı.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER