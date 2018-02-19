Ford Otosan, ağır ticaride ilk yerli şanzımanı üretecek

Güçlü Ar-Ge geleneğiyle Türkiye’nin sıfırdan motor ve araç geliştirme ile üretme yeteneğine sahip tek şirketi Ford Otosan, motordan sonra araçtaki en önemli diğer aktarma organı olan şanzımanı Eskişehir İnönü Fabrikası’nda üretmek için 49,5 milyon avro yatırımla çalışmalara başladı.

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, “Kendi geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz Ecotorq motor ailesi ile şanzımanın uyumu, araçlarımızdaki performans ve verimliliği benzersiz bir boyuta taşıyarak global arenadaki rekabet gücümüzü artıracak. Ağır ticaride Türkiye’nin ilk yerli şanzıman yatırımı ile mühendislik ve Ar-Ge kapasitemizi geliştireceğiz. Geleceğin taşıma teknolojilerinde söz sahibi olmak ve sanayimize dünya çapında yeni bir başarı hikâyesi eklemek için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Türkiye otomotiv sanayinin öncü şirketi Ford Otosan, Eskişehir’deki İnönü Fabrikası’nda 49,5 milyon avro tutarında yatırımla ağır ticari araç segmentinde Türkiye’nin ilk yerli şanzımanını üretecek.

Ford’un ağır ticari araçlarının, ilgili dizel motorlarının ve motor sistemlerinin küresel mühendislik merkezi olan Ford Otosan, geliştirdiği ve ürettiği Ecotorq motor ailesi ile tam uyumlu olacak şanzıman yatırımı ile gerek üretim gerek mühendislik gücünü global arenada bir üst seviyeye taşıyacak.

"OTOMOTİV VE TAŞIMACILIK TEKNOLOJİLERİNİN GELECEĞİNDE SÖZ SAHİBİ OLACAĞIZ"

Türkiye otomotiv sanayinde dünya çapında bir hikâye yazma hedefiyle hareket ettiklerini vurgulayan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Ford Otosan olarak, kuruluşumuzdan bu yana başta Ar-Ge ve üretim alanlarında sürdürdüğümüz öncü rolümüze, Türkiye taşımacılık sektörünün geleceğine yön verecek yatırımlarımızla devam ediyoruz. Kendi geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz Ecotorq motor ailesi ile şanzımanın uyumu, araçlarımızdaki performans ve verimliliği benzersiz bir boyuta taşıyarak global arenadaki rekabet gücümüzü artıracak. Ağır ticari araç segmentinde Türkiye’nin ilk yerli şanzımanı olacak bu ürün ile teknolojik katma değeri yüksek bir sistemi baştan sona Ford Otosan bünyesinde geliştirip üreterek Ar-Ge ve mühendislik kapasitemizi geliştireceğiz. Ford Otosan’ın sahip olduğu yüksek mühendislik ve Ar-Ge gücü için yeni bir kilometre taşı olacak bu yatırım, geleceğin ulaşım teknolojilerine yönelik de sağlam bir baz oluşturacak. Bu ve benzeri teknoloji yatırımlarımız, şirketimizin gelecek vizyonunda stratejik ve kilit bir rol oynayarak, otomotiv ve taşımacılık sektörünün bağlantılı ve otonom araçlara giden dönüşüm yolculuğunda öncü olmamızı sağlayacak. Yerli şanzıman yatırımımız ile aynı zamanda yerli üreticiyi destekleyecek ve araçlarımızın yerlilik oranını en yüksek seviyeye taşıyarak ekonomimize katma değer sunmayı sürdüreceğiz. Geleceğin taşıma teknolojilerinde söz sahibi olmak ve sanayimize dünya çapında yeni bir başarı hikâyesi eklemek için şevkle çalışmaya devam ediyoruz."

ECOTORQ MOTOR AİLESİYLE DÜNYA VİZESİ ALMIŞTI

Ford Otosan, ilk olarak 320 Ar-Ge mühendisinin çalıştığı ve 100 milyon doları aşan bir yatırımla seri üretimine başladığı yeni nesil Ecotorq motor ailesiyle dünya vizesi aldı. Çin’e gerçekleştirilen teknoloji ve mühendislik ihracatı sonucu ise Ecotorq motorlu kamyonlar, Çin’de pazara sunulan JMC Weilong kamyonunda kullanıldı. Ford Otosan mühendisleri emeğiyle geliştirilen ve yollara çıkan Ecotorq motorlu kamyonlar, geçtiğimiz aylarda Çin’de yılın kamyonu yarışmasında (CTOY), yılın kamyonu ödülünü kazanarak kendini uluslararası pazarlarda da kanıtladı.