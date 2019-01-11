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Ford geliştirdi! İşte sessiz köpek kulübesi

Ford geliştirdi! İşte sessiz köpek kulübesi

Ford, köpeklerin daha huzurlu ve stressiz uyumalarına imkan sağlayan Sessiz Köpek Kulübesi geliştirdi.

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Eklenme Tarihi: 11-01-2019 05:34 - Güncelleme: 11-01-2019 05:34

Beklenmedik sesler evcil hayvanları huzursuz edebiliyor. Bu durumlar hayvanların stres yaşamasına neden olabiliyor. Ford tarafından tasarlanan Sessiz Köpek Kulübesi, köpeklerin huzurlu ve stresten uzak bir uyku çekmesini sağlıyor.

İngiltere’de yapılan araştırmaya göre köpeklerin yüzde 45’i havai fişek sesinden korkuyor.

Şimdiye dek davranış sorunları olan beş bin köpeğe ve sahiplerine yardım eden İngiltere'nin en iyi köpek eğitmenleri arasında yer alan “Köpeklerin Babası’ lakaplı Graeme Hall, “Hayvanların büyük çoğunluğu havai fişek gösterilerinden korkuyor. Köpekler, insanlarla kıyaslandığında dört kat daha uzaktaki sesleri çok daha geniş bir frekans aralığında duyabiliyorlar” diyor.

Sessiz Köpek Kulübesi teknolojisinde Ford'un Edge SUV ile sunduğu Aktif Gürültü Kontrol Sistemi kullanılıyor. Bu teknolojide mikrofonlar, kabin içi istenmeyen gürültüleri algıladığında aracın ses sisteminden gelen karşıt ses dalgaları kullanılarak bu gürültülerin etkisini azaltılıyor.

Prototip köpek kulübesinin içindeki mikrofonlar da köpeklerin yüzde 45'inin korktuğu havai fişeklerin sesini algıladığında entegre ses sistemi, gürültüyü tamamen engelleyen ya da önemli ölçüde azaltan karşıt frekanslar yayıyor.

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