Flaşlar patlayınca Zehra'nın arkasına saklandı!

Hülya Avşar-Kaya Çilingiroğlu'nun evliliğinden dünyaya gelen Zehra Çilingiroğlu ile erkek arkadaşı Eray Ölçüm, önceki akşam Alya’nın Arnavutköy’deki Hudson İstanbul’da verdiği konseri izlemeye gitti.
Konser sonunda mekandan el ele çıkan çift, flaşlar patlayınca telaşlandı.
Zehra o telaşla sevgilisinin elini bırakırken, Ölçüm de genç kızın arkasına geçerek saklanmaya çalıştı.
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