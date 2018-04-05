Flaşlar patlayınca şok oldu! Önce 'abim olur' dedi sonra kıvırdı

Türk müziğinin duayen sanatçılarından Selami Şahin’in kızı İrem Şahin ve Kemal Uçar, gece saat 02.00’de Etiler’deki Sarıhan Çorbacısı’nda buluştu. İkili, mekandan 04.00 gibi Şahin’in kullandığı araçla ayrıldı. Zincirlikuyu’da polis çevirmesine takılan Şahin ve Uçar, muhabirlerin kendilerini görüntülemesiyle şoke oldu. Fotoğraflarının çekilmesine sinirlenen Şahin, Uçar’la ilgili soruya “O benim abim” yanıtını verdi.

İrem Şahin, muhabirlerin “Sizi Etiler’deki çorbacıda gördük” demesi üzerine de “Abim değil. Abimin arkadaşı olduğu için abim dedim size” diye açıklama yaptı. İrem Şahin ve Kemal Uçar, polis kontrolü sonrası tartışmaya başladı. Zincirlikuyu metrobüs durağında durup telefon görüşmesi yapan Şahin, Uçar’ın tavırlarına sinirlendi. Onu metrobüs durağında indirmek isteyen Şahin, o sırada yine muhabirleri fark edince gaza basıp uzaklaştı.