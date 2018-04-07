Flaşlar patlayınca panikledi! Sıla, Okan Can Yantır ile yakalandı

Şarkıcı Sıla, Ahmet Kural’la ilişkisi bittikten birkaç hafta sonra adının aşk dedikodularına karıştığı Okan Can Yantır’la objektiflere takıldı. Önceki gün Asmalımescit’te görüntülenen Sıla ve Okan Canyantır, büyük panik yaşadı.

Flaşlar patlayınca panikledi! Sıla, Okan Can Yantır ile yakalandı

Yaşadıkları aşk kadar ani gelen ayrılıklarıyla da gündeme bomba gibi düşen Ahmet Kural ile Sıla ilişkisinin bitme nedeni olarak yeni bir iddia ortaya atılmıştı. Sıla’nın, Dilan Çiçek Deniz’in eski sevgilisi Okan Can Yantır ile birlikte yemek yemesi Ahmet Kural’ı kıskançlık krizine sokmuştu. Öfkesini kontrol edemeyen Ahmet Kural tartışma anında Sıla’ya tokat attığı öne sürülmüştü.

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Flaşlar patlayınca panikledi! Sıla, Okan Can Yantır ile yakalandı

Şiddete tahammül edemeyen Sıla, ilişkisini bitirmişti. Ahmet Kural’ın son pişmanlığı fayda etmezken Sıla, bir daha geri dönüşün olmayacağını da dile getirmişti. Ahmet Kural, daha önce de eski kız arkadaşının parmağını kırmıştı. 37 yaşındaki şarkıcı Sıla, "Ahmet Kural ile tekrar barışır mısınız?" sorusuna net bir şekilde "Hayır" diye cevap vermişti.

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Flaşlar patlayınca panikledi! Sıla, Okan Can Yantır ile yakalandı

Yaşanan bu gelişmelerden sonra Sıla ile Okan Can Yantır, önceki gün Asmalımescit’te objektife yakalandı. Son sürat kaçtılarYantır’dan birkaç dakika sonra buluştukları restorandan çıkan Sıla, flaşlar patlayınca bir an duraksadı. Ardından “İyi akşamlar” deyip koşar adım Yantır’ın bulunduğu otomobile yöneldi. İkili son sürat köprü yoluna girdi. Araç Kalamış’ta bir siteye girdi.

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Flaşlar patlayınca panikledi! Sıla, Okan Can Yantır ile yakalandı

İşte feceden kareler...

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