Flaşlar patlayınca panikledi! Sıla, Okan Can Yantır ile yakalandı

Yaşadıkları aşk kadar ani gelen ayrılıklarıyla da gündeme bomba gibi düşen Ahmet Kural ile Sıla ilişkisinin bitme nedeni olarak yeni bir iddia ortaya atılmıştı. Sıla’nın, Dilan Çiçek Deniz’in eski sevgilisi Okan Can Yantır ile birlikte yemek yemesi Ahmet Kural’ı kıskançlık krizine sokmuştu. Öfkesini kontrol edemeyen Ahmet Kural tartışma anında Sıla’ya tokat attığı öne sürülmüştü.

Şiddete tahammül edemeyen Sıla, ilişkisini bitirmişti. Ahmet Kural’ın son pişmanlığı fayda etmezken Sıla, bir daha geri dönüşün olmayacağını da dile getirmişti. Ahmet Kural, daha önce de eski kız arkadaşının parmağını kırmıştı. 37 yaşındaki şarkıcı Sıla, "Ahmet Kural ile tekrar barışır mısınız?" sorusuna net bir şekilde "Hayır" diye cevap vermişti.