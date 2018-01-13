Flaş uyarı! Rus kadınlardan uzak durun

2018 Dünya Kupası'nda kusursuz bir ev sahipliği yapmak isteyen Rusya, organizasyon için kusursuz da bir güzel seçti. 2018 Dünya Kupası'nın tanıtım elçisi, Rus güzel Victoria Lopyreva oldu. 2003 Rusya Güzeli Victoria Lopyreva, Dünya Kupası'nın tanıtım yüzü olacak. 33 yaşındaki Rus güzelin yanı sıra tüm gözler Rusya'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda olacak. Rusya’nın ev sahipliği yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası yaklaşırken İngiliz basını, erkeklerini uyardı. Rusya’daki dolandırıcı şebekelerinin, İngiliz zengin erkekleri evlilik bahanesiyle kandırıp, paralarını almaya çalışabileceği ifade edildi. Twitter

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2018 Dünya Kupası’na artık sayılı günler kala ilginç bir haber gündeme geldi. İngiltere’nin yüksek tirajlı gazetelerinden The Sun’ın haberine göre İngiliz Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, kupaya ev sahipliği yapacak olan Rusya’daki bazı dolandırıcıların turnuvayı dört gözle beklediklerini belirtti. Haberde yazana göre bazı Rus kadınların, güzelliklerini kullanarak zengin İngiliz taraftarları evlilik bahanesiyle kandırıp, paralarını almaya çalışacakları belirtildi. Twitter

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HEM ERKEKLERE HEM KADINLARA DİKKAT ETMELİLER: Dolandırıcıların bu oyununa gelinmemesi konusunda İngiliz erkeklerin çok dikkatli olmaları gerektiğini ifade eden yetkililer, “Kiminle dışarı çıkacağınıza çok dikkat edin. Özellikle yanında fazla miktarda nakit para bulundurmayın” vurgusunu yaptı.



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