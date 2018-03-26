Flaş kulis! Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?

Saadet Partisi'nden (SP) ittifak için olumlu yanıt alamayan AK Parti'nin, Milli Görüş çizgisinin kurucu lideri Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ı milletvekili adayı göstermeye hazırlandığı iddia edildi. Kulislerdeki bilgiye göre AK Parti, Erbakan ve yanındaki bazı isimleri milletvekili adayı olarak gösterecek.

Cumhuriyet'ten Erdem Gül'ün haberine göre, AK Parti'de şu anki gündem Fatih Erbakan. Fatih Erbakan, bir süredir kurduğu Necmettin Erbakan Vakfı çerçevesinde faaliyetler yürütüyor ve SP yönetimine de mesafeli duruyor.

Bu nedenle, seçime doğru SP yönetiminin direncini kıramaması halinde AK Parti’nin Fatih Erbakan’ı yanındaki bazı isimlerle birlikte milletvekili adayı göstererek ittifaka dahil edebileceği de dile getiriliyor. Erbakan soyadıyla verilecek mesajla SP’nin ittifaka katılmamasının yaratacağı olumsuzluğun silinmesinin mümkün olabileceği belirtiliyor.