Flaş karar! Hakan Atilla davasında karar ertelendi

HALKBANK eski Genel Müdür Hakan Atilla’nın ceza davasına ilişkin karar duruşması 11 Nisan’dan 7 Mayıs’a ertelendi. Davaya bakan Yargıç Richard Berman, savunma ve savcılık makamları arasındaki uyuşmazlık gerekçesiyle duruşmanın 7 Mayıs tarihine alındığını söyledi.
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