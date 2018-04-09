Flaş! İsrail saldırısında 14 İran askeri öldü...

SURİYE'deki hava üssünün vurulmasıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Uluslararası haber ajansı AFP, İsrail'in düzenlediği hava saldırısında askeri üste bulunanlardan 14 kişinin öldüğünü duyurdu. AFP'nin haberine göre, ölen 14 kişi arasında İran askerleri de var...

Suriye'de hava üssünün vurulmasının ardından üst üste açıklamalar gelirken, Rusya o saldırıyı İsrail'in yaptığını açıklamıştı. Rusya, Humus'taki saldırıyı iki İsrail savaş uçağının gerçekleştirdiğini, 8 füzeden 5'inin hava savunma sistemi tarafından engellendiğini duyurmuştu.

AFP ise son dakika haberinde "İsrail, Suriye’nin (T4) hava üssüne saldırdı, İranlı askerler dahil 14 kişi öldü" dedi...

Hava üssünü kim vurdu Rusya'dan flaş saldırı açıklaması

Suriye'de askeri havaalanına füze saldırısı