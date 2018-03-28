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Flaş iddia: PKK'lı teröristler hala orada

Flaş iddia: PKK'lı teröristler hala orada

Irak'ta Musul'un Sincar ilçesinde yer alan Peşmerge Komutanlarından Kasım Şeşo, terör örgütü PKK'ya bağlı farklı isimler altında silahlı grupların bölgede varlık göstermeye devam ettiğini belirtti.

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Eklenme Tarihi: 28-03-2018 20:11 - Güncelleme: 28-03-2018 20:11

IRAK'ta Musul'un Sincar ilçesi yakınlarında birlikleriyle konuşlanan Peşmerge Komutanlarından Kasım Şeşo, yaptığı açıklamada "PKK'ya bağlı silahlı gruplar, farklı isimler altında Şengal'de (Sincar) varlık göstermeye devam edip, Haşdi Şabi ile dayanışma içerisindeler." ifadelerini kullandı.

Irak ordusunun Sincar ilçe merkezi ve Sinun kasabasında tam konuşlandığını söyleyen Şeşo, "Ancak PKK'ya bağlı silahlı grupların Şengal'i terk edip, etmeyeceği henüz net değil." diye konuştu.

IRAK ORDUSU KONUŞLANDI

Şeşo, "Şengal'de silahlı grupların sayısı binden fazla ve çoğunluğu bölgedeki Ezidilerden meydana geliyor. " dedi.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul, geçen Pazar günü AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15'inci Tugay'a bağlı birliklerin, Sincar ilçesi ve Sinun kasabasına geçip ağır silahlarla PKK'nın çekildiği bölgede konuşlandığını belirtmişti.

Terör örgütü PKK, 3 Ağustos 2014 tarihinde DEAŞ'ın Sincar'daki Ezidilere saldırmasını bahane ederek bölgede varlık göstermeye başlamıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 28 Mart 2018 20:23 Irak ordusu onlari korumaya gitmis belliki... Yeter gayri bu fitne yurdunda al bayrak dalgalanmali!

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