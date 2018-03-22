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Flaş gelişme! Yunan askerlerin üzerinden askeri krokiler çıktı!

Flaş gelişme! Yunan askerlerin üzerinden askeri krokiler çıktı!

Edirne'de sınırı geçen 2 Yunan askerinin tutuklanmasına dair soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Askerlerin üzerinden çıkan harici bellekte askeri krokilerin olduğu belirlendi.

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Eklenme Tarihi: 22-03-2018 14:46 - Güncelleme: 22-03-2018 14:55

EDİRNE'de askeri yasak bölgede yakalandıktan sonra tutuklanan Yunanistan ordusuna mensup iki asker ile ilgili soruşturması sürüyor. Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı "Hudut kartalları" adlı sınır birliği ekiplerinin devriye görevi sırasında Pazarkule yakınlarında 2 Mart'ta yakalanan Yunanistan ordusuna mensup teğmen Aggelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitros Kouklatzis'un üzerinden çıkan dijital materyallerin bir kısmı üzerindeki incelemeler tamamlandı.

CEP TELEFONU İLE GÖRÜNTÜ KAYDETMİŞLER: Cep telefonu ile görüntü kaydettikleri belirlenen askerlerin üzerinde bulunan 2 cep telefonu ile askeri haberleşmede kullanılan bir kriptolu telefon ve harici bellek de incelenmek üzere ilgili birimlere gönderildi.

HARİCİ BELLEKTE ASKERİ KROKİLER ÇIKTI: Harici bellekte yapılan incelemede, askeri krokilerin olduğu öğrenilirken, dijital materyallerin tamamının incelenmesi için çalışmalar devam ediyor.

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı "Hudut kartalları" adlı sınır birliği ekipleri, devriye görevi sırasında Pazarkule yakınlarında 2 Mart'ta Yunanistan ordusuna mensup teğmen ve astsubay 2 askeri yakalamıştı. Tüfeklerine el konulan askerler Edirne Jandarma Komutanlığına teslim edilmişti.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye çıkarılan iki asker, savcılıktaki ifadelerinin ardından "askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlarından tutuklanmıştı.

İki askerin ifadelerinde, karda gördükleri ayak izlerini takip etmeleri sonucu Türk tarafına geçtiklerini ve cep telefonlarındaki görüntüleri, üst rütbelilere göndermek amacıyla kaydettiklerini öne sürdükleri öğrenilmişti.

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  • ATMACA 22 Mart 2018 16:44 VER BİZİM HAİNLERİ AL ASKERLERİNİ

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